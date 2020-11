Cómo usar la electrónica en MotoGP: hablan los pilotos.

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

El Circuito Internacional del Algarve es un trazado que no se duda en definir como montaña rusa. La mayoría de los pilotos han coincidido en lo díficil del circuito y en su exigencia física y mental, y desde MotoRaceNation les hemos preguntado por los espectaculares cambios de rasante de la pista portuguesa, y sobre todo, el papel de la electrónica en la gestión del pilotaje en una pista tan exigente como la de Portimao:

Para Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) la electrónica es una ayuda pero no es definitiva, “En algunos puntos sí es suficiente la electrónica para controlar los wheelies, en algunos puntos no. Al final, el problema de la electrónica en muchos puntos es que si te apoyas en ella siempre tienes demasiado control, no tienes la solución en tus manos. El antiwheelie controla prácticamente tu aceleración, por lo que en muchos casos yo prefiero gestionar la apertura del gas, ser un poquito más suave o cuando tienes mucho wheelie cortar un poquito más, jugar con el freno trasero para bajar el tren delantero… La electrónca que tenemos es suficientemente intrusiva seguro, pero deja poco margen al piloto y si quieres ir realmente rápido no te permite hacer cambios sobre la moto, si te apoyas mucho en la electrónica lo que hay es lo que te permite la electrónica y sin más no puedes hacer más ”

Pregutando a Alex Márquez (Repsol Honda) sobre el uso de la electrónica en los saltos de Portimao afirma tajantemente no tener “Ninguna intrusividad de la electrónica, el cambio de rasante es demasiado significativo como para que la electrónica lo entienda, ahí es donde el piloto se tiene que adaptar para que no haya wheelie, que la moto sea más estable y con la posición del cuerpo suplir la electrónica en ese punto, con el cuerpo hay que saber cómo anticiparse al problema que es el wheelie y tener estabilidad en ese punto“.

Más esquivos se mostraron los pilotos de Suzuki, que si bien reconocieron la importancia de la electrónica y el antiwheelie no terminaron de darnos algún dato concreto. Así, Joan Mir se sonrió en plan a tí te lo voy a contar antes de contarnos que “la electrónica hay que ajustar mucho la potencia para que en las bajadas el antiwheelie trabaje de una manera, dar más potencia en un punto del circuito o quitar potencia en otro… el circuito tiene curvas muy diferentes durante todo el trazado y hay que adaptar la electrónica y la moto muy bien, quitar potencia aquí, dar allí…trabajar un poquito en ese aspecto. En cuanto a pilotaje los cambios de rasante son complicados, hay que intentar siempre poner el peso muy hacia delante y tener la rueda de delante en contacto con el suelo para así poder girar más rápido en la siguiente curva“, un discurso muy parecido al de Alex Rins, que sí nos aporta los incovenientes de una electrónica excesivamente intrusiva: “La electrónica es muy importante al nivel que estamos en MotoGP porque quieras o no, hay que tener la electrónica muy en su sitio, en el sentido de controlar el gas para tener poco control de tracción y no perder tiempo, y para que cuando abras gas no te corte potencia y sentir bien cómo va el neumático. En el cambio de rasante hay que jugar muy bien con el peso del cuerpo para intentar reducir el wheelie y que el antiwheelie no corte potencia en la recta, así que es clave tener una electrónica en su sitio“.

El que sí fue muy claro fue Maverick Viñales (Yamaha Monster) que nos aclaró la ayuda que la electrónica supone a la constancia en el pilotaje en un circuito como Portimao: “el antiwheelie aquí es súperimportante, es muy complicado mantener siempre un ritmo constante si el antiwheelie lo quieres hacer tú, y esto la electrónica es algo que lo sabe hacer muy bien, así que la electrónica será muy importante, vamos a seguir trabajando para ajustar el antiwheelie porque será fundamental para dar un paso adelante de cara a la carrera“.

Interesante confrontar lo que cada piloto nos cuenta sobre una cuestión como las ayudas electrónicas, ¿verdad?

