Aleix Espargaró: “Mi trabajo seguirá siendo crucial en Aprilia. Respetaré a los que luchan por el Titulo”

Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) ha firmado un gran séptimo puesto para la parrilla de salida del Gran Premio de la Comunitat Valenciana que se celebra en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste tras clasificarse directamente para la Q2 mercer al tiempo conseguido en la primera jornada del Gran Premio: “un gran día, esta mañana ha empezado a llover y yo tenía mi tiempo de ayer, nadie sabía que llovería hoy, pero he vuelto a ser fuerte cuando la pista se ha secado en los últimos minutos de la FP3“.

Aleix se encuentra muy cómodo en Valencia: “Sabíamos que eramos fuertes en Valencia, estamos a dos décimas de la segunda fila y somos muy fuertes en las frenadas, espero hacer una buena salida mañana y completar una buena carrera“, algo para lo que se apoya en su gran ritmo a una vuelta, aunque parezca contradictorio: “con el blando pierdo tracción, con el medio tengo un buen ritmo pero con el duro podré ser agresivo y creo tener ritmo para terminar en las 7 u 8 primeras posiciones, para lo que será muy importante ir fuerte las primeras vueltas, si somos capaces de mantenermos en el top 10 tras las primeras vueltas no necesitaremos un gran ritmo para mantenernos después y justo eso es lo que intentaremos mañana“.

Aleix Espargaró saldrá por delante de los pilotos inmersos en la lucha por el Título, Joan Mir, Alex Rins y Fabio Quartararo, algo que para él “habla muy bien del nivel del Campeonato, no te puedes despistar” y sobre lo que, una vez en pista con ellos, tratará “de no interferir en su lucha. Trabajo para una gran fábrica como es Aprilia y no abriré la puerta a nadie, pero si Alex, Joan o Mir me adelantan seré especialmente respetuoso con ellos y usaré la cabeza, que está para algo más que para llevar el casco“.

Aleix también se pronunció sobre quién podrá acompañarle el próximo año en el equipo Aprilia, y preguntado directamente sobre Chaz Davies contestó “tengo buena relación con él pero debo dejar a Aprilia que haga su trabajo y traiga a quién crea conveniente, venga de las SBK o de Moto2. Una cosa sí está muy clara: venga quien venga mi trabajo seguirá siendo crucial para este proyecto“.

“Me encanta que las fábricas apuesten por pilotos jóvenes en MotoGP, de hecho defiendo que la edad límite de Moto3 es demasiado alta, el año que viene seré el segundo piloto más veterano de la parrilla y no me importará ser tester o tener cualquier otro rol para un piloto más joven cuando demuestre que es más rápidos que yo sobre la Aprilia RS GP“.

Aleix en esencia pura.

