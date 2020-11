Pol Espargaró: “En 2021 la KTM será incluso mejor que ahora”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Pol Espargaró (Red Bull KTM) ha sumado su quinto podio de la temporada al terminar tercero en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana celebrado en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, un resultado que ha podido conseguir tras salvar una más que probable caída evitando a Takaaki Nakagami que ha perdido la rueda delantera justo delante del de KTM: “no sé muy bien cómo he salvado la caída de Nakagami, en un punto donde yo era de los que podía frenar más tarde, dónde cogía más a Miller y a Morbidelli al principio de carrera, así que cuando he visto a Nakagami por dentro he entendido que debía ir muy justo, por lo que le he dejado un pelín más de espacio de lo normal por si acaso… y el por si acaso me ha salvado la carrera, me ha pasado a milímetros y he podido levantar um poquito la moto, pero al final en estos casos hay que tener mucha suerte, la mayoría de las veces es inevitable el contacto y hoy la suerte ha estado de nuestro lado que de vez en cuando también va bien, el problema es el segundo que perdí con la caída de Naka y el medio segundo de la siguiente vuelta por los nervios, lo que permitió que Franco y Jack se fueran pero al final he podido mantener el podio que es lo importante“.

Un podio que suma el quinto de la temporada:”es increíble, aún no somos conscientes ni yo ni toda la fábrica de KTM cómo esta yendo todo este año y sobre todo, cómo estamos terminando la temporada, con primeras y segundas líneas, con alguna pole, con podios en dos carreras consecutivas y en condiciones totalmente normales, que es muy importante en condiciones de seco, dónde todo el mundo da su máximo y las motos van al límite… es chocante, es increible, estamos todos alucinados así que… esperemos a la próxima de Portimao y tras Portugal celebraremos lo que tengamos que celebrar, pero hay que cerrar estos cuatro años con una buena carrera en Portimao“.

Una cita la de Portimao que Pol debe tener marcada en rojo, pues será la última con la fábrica austríaca antes de marchar a Honda, y no evita hablar del futuro de KTM ni de Honda a raíz de su marcha: “Para la cita de Portimao tenemos a Miguel (Oliveira) en su circuito de casa, y seguro que será fuerte desde el FP1, conoce al dedillo la pista, todos los baches aunque hayan reasfaltado la pista, Miguel y KTM serán fuertes desde el principio, así que recabaremos sus datos y analizaré mucho lo que él haga (algo que KTM suele hacer, compartir datos), esto nos ayudará mucho de cara a carrera y después, el próximo año, no sé qué pasará, pero hemos visto que Nakagami ha ido muy bien con la Honda, y aunque esto ya es el próximo año, seguro que Brad Binder será uno de los pilotos duros a batir con la KTM que será incluso mejor que la de este año, cuando esté en Honda estaría genial pelear con los chicos de KTM por las victorias“.

Sobre el protagonista del día, el ya Campeón del Mundo de MotoGP Joan Mir afimó estar “muy feliz por Mir, es un tío trabajador, me consta que curra muchísimo y además es un tío divertido, campechano, un tío normal al igual que los jóvenes que estamos en MotoGP pero que se lo merece por todo lo que he dicho, porque es un tío de puta madre y por toda Suzuki que han trabajado muchísimo“.

