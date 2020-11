Valentino Rossi: “En Yamaha no les importa qué le pedimos a la moto”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Valentino Rossi (Yamaha Monster) no ha comenzado de la mejor manera el Gran Premio de Portugal que se está celebrando en el Circuito Internacional del Algarve. El astro italiano afronta su último Gran Premio dentro del equipo oficial buscando soluciones a su moto y con muchas dudas sobre el papel de Yamaha sobre el desarrollo de la moto, y así lo ha contado en una comparecencia en la que el piloto se mostró visiblemente hastiado, bostezando y entrando poco a poco en la dinámica de preguntas.

Prueba del trabajo que está realizando para intentar mejorar la moto es el trabajo realizado durante la jornada del viernes: “Portimao es una gran pista y también muy díficil. Hemos estado probando algo diferente para intentar mejorar el grip, especialmente en la parte trasera de la moto, pero en este proceso he perdido el balance de la moto (equilibrio de agarre entre la rueda trasera y delantera) lo que no me permite entrar lo suficientemente rápido en las curvas, así que está resultando un Gran Premio díficil, con unos settings más estándar me he encontrado algo mejor, pero desafortunadamente me caí, por lo que intentamos buscar un tiempo con la otra moto pero el feeling con la rueda de delante no era el adecuado, buscaremos tiempos con unos settings más normales y tratar de entender cómos ser rápidos con ellos“.

Durante el proceso, Rossi ha sufrido una caída sin consecuencias que no duda en explicar:”Me he caído en la misma curva que Jack (Miller), bajé el ritmo porque encontré tráfico en ese momento y cuando llegué allí, la primera curva de izquierdas tras unas cuantas de derechas, el neumático delantero estaba un poquito más frío de lo necesario y éste punto para el neumático es muy sensible, así que me caí. La escapatoria es muy grande aquí, hemos hablado mucho de esto en el pasado, pero hemos dado un salto muy grande y aunque sea grande la escapatoria podemos tener las mismas, así que mejor no caerse“.

“La pista es genial, es muy bonito rodar en este circuito porque es algo diferente y muy excitante, el nuevo asfalto no está nada mal pero aún está muy limpio, creo que conforme vaya cogiendo goma entreno a entreno mejorará“.

Sobre cómo están sucendiendo las cosas dentro de Yamaha y cúal será el papel de Rossi en el futuro, Valentino no deja de utilizar su ironía: “Creo que estaré involucrado en el desarrollo de la moto tanto como este año, pero tenemos que entender primero si este año me han involucrado mucho o no (risas), que no lo sé, lo que puedo hacer es aportar toda mi experiencia, intentar transmitir lo que creo que necesitamos, pero es que tenemos más o menos los mismos problemas desde hace un montón de tiempo y no creo que para el próximo año esto vaya a cambiar. Los japoneses escuchan lo que les pilotos les transmitimos, pero al final ellos hacen lo que quieren, o dicho de otra manera, no les importa lo que los pilotos queremos hacer“.

