Aleix Espargaró: “quiero una evolución, no una revolución”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Aleix Espargaró (Aprilia Gresini Racing) ha comenzado su comparecencia tras el Gran Premio de Portugal con unas cariñosas palabras a Cal Crutchlow, al que dice considerar un piloto muy cercano por su manera de entender la vida y la competición al que echará de menos.

El de Aprilia ha conseguido finalizar octavo final en el Circuito Internacional del Algarve, un resultado que en la jornada del sábado ya nos adelantaba como posible y que le ha mantenido en lucha con varios pilotos oficiales como los del Repsol Honda, Ducati Corse o Yamaha Monster.

“Estoy mucho satisfecho de la carrera de hoy, la verdad, haber salido el 14 y adelantar a un montón de pilotos oficiales, el haber rodado muy rápido… ¡he hecho un 40’0 a falta de tres vueltas! Es el tiempo que hice en el qualifyng así que estoy muy satisfecho de mi ritmo pero al mismo tiempo… (se para a pensar) no muy contento con la octava plaza porque sinceramente creo que teníamos ritmo para hacer un resultado muy muy bueno“.

“En Aragón y Valencia terminamos luchando por el top 10, aquí en Portimao también, así que terminamos la temporada siendo relativamente competitivos así que hay que ser positivo para el 2021”

Un equipo que ha definido como muy motivado para el año que viene aún a pesar de lo duro y cansado de la temporada 2020 y sus circunstancias, una motivación que les ayudará para empaquetarlo todo y empezar tests en Jerez justo después del Gran Premio de Portugal (Aprilia es el único equipo que puede entrenar al conservar sus concesiones) para comenzar a trabajar con la Aprilia RS GP 2021, con un “motor nuevo, chasis nuevo, basculante nuevo, un montón de cosas nuevas que probar… “, unas novedades de las que espera “una moto parecida a la que ya tenemos, una evolución y no una revolución como el año pasado, necesito un poco más de tracción, sobre todo en la salida de las curvas lentas, y necesito más aceleración, más par a bajas revoluciones, ese es el objetivo principal. No será fácil en el primer test de Jerez, pero tienen todo el invierno por delante para mejorar en la fábrica y este test es muy importante para dar información a los ingenieros. Bradley Smith será el primero en probar la moto, luego iré yo. Al final, la mejor baza de Aprilia en este momento soy yo. El próximo año tenemos que luchar por el Top 6 regularmente, cualquier otro resultado no será satisfactorio. Carreras competitivas como la de hoy deberán ser el pan de cada día, así lo espero y lo creo“.

“Si es más importante la tracción o el par, lo cierto es que van de la mano, al final si tenemos más par pero no tenemos tracción es muy díficil usar ese par extra, pero si es cierto que si tienes más par abajo puedes salir de parado más rápido y levantar la moto, ahora no puedo hacerlo, debo hacer paso por curva para ayudar al motor y entonces, la moto patina más. Es como un pez que se muerde la cola, no es tan fácil traer potencia y que sea utilizable en la pista, pero yo le digo a los ingenieros que me den potencia y ya me encargaré yo de gestionarla“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: