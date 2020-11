Aleix Espargaró: “El top ten es posible. Gracias por no preguntarme por mi futuro compañero”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Aleix Espargaró (Aprilia Gresini Racing) saldrá décimo cuarto en el Gran Premio de Portugal que se celebra en el Circuito Internacional del Algarve, un resultado un tanto frío pues Aleix estuvo muy cerca de clasificarse direntamente para la Q2 en al FP3.

“Ayer fuimos muy bien porque ya teníamos información del circuito y esto nos daba ventaja, sabíamos que hoy todos mejorarían pero si analizas los tiempos de ayer y hoy tampoco ha sido una gran mejora en general, lo cierto es que con la Aprilia es muy díficil llegar al top 10 en el FP3, a veces lo consigo a veces no, hoy no he podido alcanzar el top ten y esto me complica la vida, pero en el lado bueno estoy bastante contento con los neumáticos de carrera y de empezar noveno a decimocuarto no hay una superdiferencia, así que mañana toca hacer una buena salida y luchar por terminar entre los diez primeros, es un resultado que me parece posible. Será una carrera creo que divertida porque estamos todos muy muy apretados”.

¿Qué has encontrado en Portimao para la Aprilia?:

“La estabilidad con el tren delantero es muy importante aquí por los cambios de rasante, y éste es uno de los puntos fuertes de la moto, y el otro es su giro. Es una pista con pocas aceleraciones y justo en aceleraciones desde casi parado con cierto grip es justo dónde perdemos, el gran hándicap de la Aprilia. Esta pista es una pista mucho más de flow, dónde prácticamente nunca vas con el gas a tope, esto también nos beneficia”.

¿Entonces tendrás más facilidad para adelantar que en otros circuitos?:

“El circuito no es muy fácil para adelantar, pero sí lo tendré más fácil que en otros circuitos porque en otras pistas, cuando hay aceleraciones muy fuertes llego muy lejos del de delante en la siguiente frenada y me es casi imposible adelantar, en Portimao al no usar toda la potencia del motor quizá llegue más cerca en las frenadas y pueda ser más agresivo, por ejemplo, para evitar el wheelie vamos en quinta en la primera parte de la recta para mantener la rueda delantera enel suelo, así que es un punto dónde no importa cuánta potencia de más tengas, no la puedes usar y esto me pondrá más fácil adelantar en la curva 1… aunque no es un circuito fácil de adelantar yo lo tendré un poquito más fácil mañana“.

¿Tienes clara la opción de neumáticos?:

“El delantero sí sé que voy a usar el duro S, prácticamente todo el mundo ha usado el duro H, pero a mi me gusta más el S, y en el trasero creo que usaré el extraduro que aunque sólo lo haya probado una vez en la FP4 he sido muy competitivo con él, en la vuelta 7 he conseguido hacer un 40’2 que ya es un tiempo rápido, a media décima del primero en el FP4, lo volveremos a probar mañana pero creo que usaremos el más duro“.

No te preguntamos por tu futuro compañero de equipo… “Gracias (se ríen), aún no hay noticias“.

