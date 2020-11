Alex Márquez, año 1 en MotoGP: “Hemos hecho cosas muy decentes”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Alex Márquez (Repsol Honda) ha finalizado su temporada de debut en MotoGP en el Gran Premio de Portugal, en el que tras una díficil sesión clasificatoria ha logrado terminar en novena posición desde la decimo sexta plaza de salida:

“Al final, la carrera saliendo tan atrás es complicado, sobre todo el inicio de la carrera, en la curva 3 he estado a punto de caerme un par de veces por contacto con otros pilotos, todos querían mantener sus opciones. Al final hemos conseguido ir de menos a más, con un buen feeling con la moto desde el principio. He castigado un poco los neumáticos por querer remontar rápido pero claro, era la única forma de ir hacia delante, y respecto a mi ritmo, estaba ahí, era bueno y he logrado divertirme encima de la moto que era mi principal objetivo para hoy”.

Haciendo ya balance de la temporada recién terminada, para Márquez ha sido un año en el que “he aprendido muchísimas cosas. Si miras atrás, pues siempre me hubiera gustado comenzar algo mejor, me hubiera gustado conseguir más puntos y mejores resultados desde el inicio pero, ha sido mi ADN de siempre ir de menos a más. Hay que agradecer al Repsol Honda que me han ayudado muchísimo y siempre han estado allí. Venían de temporadas díficiles con Pedrosa y Lorenzo y hemos logrado disfrutar dentro del box, al final he sido el único piloto de Honda que ha subido al podio, lo que hace que el balance sea positivo“.

“Hay cosas a mejorar, los sábados sobre todo en la clasificación, que será mi asunto pendiente para el año que viene, pero en ritmo de carrera hemos hecho cosas muy decentes“.

En esta última cita del Mundial, Márquez conservaba opciones a hacerse con el “Rookie del Año” que al final ha conseguido Brad Binder, algo que no parece quitarle el sueño al de Honda: “Conseguir el Rookie del año era un objetivo pero no el principal, que era hacerme un sitio dentro de la parrilla y ser competitivo, hacer los dos podios, luchar como hicimos en Aragón… ése era mi objetivo. Hay muchas maneras de ser Rookie y Binder ha sido un rookie muy muy bueno, ha ganado en su primer año, ha sido muy rápido en muchas carreras y se lo ha merecido, nosotros lo perdimos tanto en Aragón 2, donde me pudieron las ganas como en Valencia 1. Hay que estar contentos y ser positivos, se nos ha escapado el rookie que era la guinda del pastel, pero el pastel ha quedado bonito”.

Con la vista en el 2021 y el conocido cambio de equipo del Repsol al LCR, Márquez reconoció que ha tenido contacto con el que será su staff de la próxima temporada: “El jueves antes del Gran Premio pedí conocer a mi equipo del próximo año,soy un piloto cercano y no quería llegar a Sepang en febrero sin haberlos conocido, así que tuve mi primera toma de contacto en el box y poder charlar un rato sobre lo que me gusta, la impresión es muy buena, siempre he dicho que es un equipo muy profesional, con mucha experiencia y que podrán aportar muchísimo. Por otro lado tras un año con gente muy buena en el que ha habido muy buen entendimiento da pena, pero hemos podido disfrutar hasta el último momento”.

“Ahora solo pienso en mi moto de motocross y disfrutar sin lesionarse, y a partir de enero me focalizaré 100% para llegar a Sepang bien”.

