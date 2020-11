Alex Márquez: “hemos encontrado una dirección”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Discreta actuación para Alex Márquez (Repsol Honda) que saldrá desde la decimo sexta posición de parrilla de salida del Gran Premio de Portugal, última cita del Mundial que se celebra en el Circuito Internacional del Algarve, en un día que a pesar de la discreta clasificación el piloto ha descrito como positivo al tener practicamente todo el trabajo de puesta a punto hecho y gozar de un buen ritmo.

“Ha sido una sesión cronometrada complicada, he buscado algún rebufo para mejorar pero no he podido conseguirlo. En la última vuelta realmente lo he intentado, pero he encontrado un poco de tráfico, son cosas que pasan a veces. El FP4 ha sido bueno para nosotros y hemos encontrado sobre todo una dirección a seguir con los neumáticos para la carrera, pero necesitamos trabajar un poco más en el warm up para asegurarnos“.

“Para mañana no tengo claro hasta dónde puedo llegar, seguro que por encima del 16, eso sí. En el warm up no tenemos que tocar el setting, pero sí otras cositas, sobre todo terminar de ajustar el freno motor en algunos puntos“.

Desde MotoRaceNation le hemos preguntado sobre la sobrecarga que supone el contar con más neumáticos para elegir, algo sobre lo que se ha mostrado agradecido “siempre es bueno contar con más neumáticos para elegir, si no hubieran traído aquí el extra duro, que no suelen traer, tendríamos muchos problemas ya que el blando y el medio se degradan bastante aquí“

