Álex Rins: “Veremos si me tengo que operar o no”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Álex Rins ha terminado la carrera del Gran Premio de Portugal de MotoGP en décimo quinta posición, su peor resultado de las carreras en las que ha terminado en esta temporada. “Nos hemos equivocado con la elección del neumático. La primera parte de la carrera no ha sido mala, estaba ahí. Como siempre he hecho una buena salida, estaba quinto o sexto en la primera vuelta […] Pero luego ha sido increíble como ha decaído el lado izquierdo. Parecía hielo. Ha sido una lástima por no poder luchar por el título de constructores” reconocía el piloto de Suzuki.

Sin embargo, el 42 se ha mostrado satisfecho con el resultado de la clasificación genera de pilotos. “Finalmente he sido tercero y eso está muy bien para mí y para Suzuki, así que estoy muy contento por eso […] A esta temporada le pongo una nota de ocho y medio porque hemos mejorado el cuarto puesto del año pasado” valoraba el piloto español.

Además Rins puntualizaba sobre las molestias que ha sufrido en el brazo derecho. “Afortunadamente el hombro está bien. He tenido un poco de dolor en todo el brazo porque este circuito tiene muchas curvas de derechas y todavía me falta musculatura en el brazo derecho comparado con el izquierdo” puntualizaba el catalán. Respecto al circuito de Portimao ha destacado su belleza para pilotar. “Es un circuito donde adelantar es difícil, pero es muy bonito. Es muy exigente, pero es precioso y es seguro. Tal vez en la última curva el mura está un poco cerca pero es un bello circuito”.

De cara a los próximos días, Álex ha reconocido que se va a dedicar a descansar: “Ahora me voy a tomar una o dos semanas para descansar en Andorra con mi novia Alexandra, con los perros… Intentando no hacer nada, que será difícil para mí estar en el sofá, pero esta pretemporada segura que me da energía extra para comenzar la próxima temporada”. Sin embargo también ha reconocido que visitará al Doctor Xavier Mir para examinar el estado de su brazo derecho: “Iré a Barcelona para examinar el brazo, porque hace tres o cuatro meses que no me he hecho ninguna prueba en el hombro derecho porque no hemos tenido tiempo hasta ahora. Haremos el examen y veremos si me tengo que operar o no. Veremos…”

Como valoración de la temporada, Álex ha contestado lo siguiente a pregunta de MotoRaceNation: “Me quedo con el esfuerzo que he hecho después de la lesión. Esto me ha servido para aprender a luchar y la verdad es que todos los malos momentos que pasé en esa época del campeonato me han hecho mucho más fuerte. Si tuviese que cambiar algo cambiaría alguna caída que tuve. Como la de Le Mans o Austria”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: