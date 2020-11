Joan Mir: “Tenemos margen para mejorar”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Joan Mir ha terminado la temporada 2020 de MotoGP retirándose del Gran Premio de Portugal por un fallo electrónico. El Campeón del Mundo de MotoGP en 2020 no ha podido disfrutar de la única carrera en la que ha llegado con el título bajo el brazo por culpa de una fallo electrónico causado por un impacto con otro piloto que le hacía perder el control de tracción de forma intermitente. “El problema no es que me haya quedado totalmente sin control de tracción sino que me fallaba. Ese era el problema, que de repente tenía control de tracción e igual luego ya no y eso era una cosa que se iba agravando porque las gomas se iban desgastando. Me he tenido que retirar por eso” confesaba el mallorquín tras la carrera.

El 36 no ha escondido que no ha sido su fin de semana. “Ha sido un desastre. El viernes teníamos la moto más o menos puesta a punto, pero los problemas del sábado… Bueno, no puedo hablar mucho de esto, pero fueron unos problemas bastante ‘heavys’ que nos hicieron ir en la dirección equivocada. Luego hoy con el problema este electrónico en el toque con otro piloto” reconocía ante los periodistas tras la carrera.

Con respecto al incidente que ha tenido con Francesco Bagnaia, el balear ha querido disculparse nada más comenzar su rueda de prensa. “Quiero pedir disculpas a Pecco porque en ese momento he pilotado de forma excesiva. No es que haya sido sucio, pero en el pasado he criticado ese tipo de conducción y quiero pedirle perdón” reconocía el Campeón del Mundo.

Preguntado por MotoRaceNation, Joan Mir ha querido destacar su punto más fuerte este año y su mayor debilidad. “Una cosa que quiero conservar para 2021 es la gestión de decisiones bajo presión. Y quiero mejorar el ‘qualifying’ y la velocidad. Quiero mejorar ser más rápido con este paquete porque creo que tenemos margen de mejora” respondía el 36.

Para terminar, Mir se ha mostrado con muchas ganas de comenzar el parón invernal. “Tengo muchas ganas de hacer motocross. También de entrenar y de toda la vida de un piloto en invierno, que es muy diferente. Intentar estar lo más en forma posible, estar tranquilo y con la familia. Tengo ganas de todo lo que viene ahora. Creo que ha sido una temporada muy corta pero muy intensa, así que creo que todos, no solo los pilotos, nos merecemos una pausa” concluía el piloto de Suzuki.

