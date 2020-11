Miguel Oliveira: “El año que viene será más difícil destacar”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Miguel Oliveira ha ganado el gran Premio de Portugal de MotoGP con una victoria aplastante en la que en ningún momento ha dado ni la más mínima opción a ninguno de sus rivales. El piloto del KTM Tech3 se ha escapado desde la primera vuelta y ha impuesto un ritmo muy superior al del resto de los pilotos por lo que ha rodado durante toda la carrera con una gran distancia respecto al resto. “La carrera se me ha hecho larga. He tenido emociones distintas a las de la victoria de Austria, porque allí lo logré tras un adelantamiento en la última curva y en el podio tenía mucha adrenalina. Aquí he empezado primero y he terminado primero, así que era una cuestión de gestionar las emociones durante toda la carrera y haberlo conseguido ha sido fantástico” admitía el piloto local.

Oliveira ha reconocía que en esta temporada las diferencias han sido muy pequeñas, porque ha terminado en novena posición de la general pero a tan solo 14 puntos de Álex Rins, tercero. “Ha sido todo muy ajustado. Esta temporada hemos visto un formato distinto de carreras y también una forma diferente de competitividad […] Hemos visto equipos satélites cosechando podios y victorias y ha sido muy impredecible a la hora de gestionar los fines de carrera. Lo que es seguro es que tienes que dar tu máximo cada vez y predigo que el año que viene va a ser aún más difícil destacar y ser el líder. Pero a lo mejor me equivoco” declaraba el flamante ganador de la carrera.

El 88 competirá el año que viene en la estructura oficial de la marca austriaca y se muestra optimista respecto a ello pero destaca que no será un camino de rosas: “Es un paso por el que he luchado arduamente, pero no será fácil. La diferencia está clara; contaré con más personas trabajando en la moto y más gente que está pendiente de los pequeños detalles. No significa que será más fácil, porque creo que será más duro, pero me puede ayudar a conseguir mejores resultados”.

Miguel ha reconocido que su experiencia en el trazado portugués le ha podido ayudar parcialmente para conseguir una victoria tan contundente, pero no cree que haya sido decisiva: “Está claro que conocía más este circuito, sobre todo a la hora de pilotar con mucho viento, pero tampoco puedo decir hasta qué punto ha reportado esto una gran ventaja, porque tuvimos mucho tiempo de entrenamiento el viernes y las motos con las que he pilotado aquí son muy distintas de la MotoGP. La forma de pilotarlas es muy distinta. Franco [Morbidelli] había estado aquí hace muchísimo tiempo y está en el podio. Jack [Miller] no había competido aquí nunca… Y hay otros pilotos que también habían pilotado mucho aquí y sin embargo han quedado muy rezagados” destacaba el piloto portugués.

Oliveira se ha mostrado muy contento de ser el piloto de KTM con más victorias de la temporada, sin embargo también ha destacado el destacado papel de Pol Espargaró: “Haber acabado con dos victorias está muy bien, pero Pol ha tenido más podios y más terceros puestos en carreras más difíciles y lo ha gestionado muy bien en carreras donde yo he finalizado cerca pero no lo suficiente como para terminar en el podio. Yo creo que al final esa es la parte más negativa o la que me hace más bien pensar que podríamos haber mejorado” reconocía el piloto del KTM Tech3.

