Mika Kallio sustituirá a Lecuona en Portugal

Finalmente Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3) no podrá participar en el Gran Premio de Portugal, última cita del 2020, tras haber dado positivo por CoVid-19 la semana pasada. Un amargo final de temporada para el piloto valenciano que se encontraba en progresión y con posibilidad real de luchar por los top 10 en las últimas pruebas, y un revés para la marca que en alguna ocasión ha utilizado los settings de Lecuona como base de trabajo para el resto de pilotos KTM.

En su lugar, tal y como adelantó Pol Espargaró a este medio, el piloto de pruebas de KTM Mika Kallio sustituirá a Lecuona durante el Gran Premio. El piloto finlandés regresará a MotoGP después de competir en la segunda mitad del Campeonato del Mundo de 2019 con el equipo Red Bull KTM Factory Racing tras la salida de Johann Zarco.

“No es una situación fácil para el equipo ni para Lecuona” reconoce Kallio. “Lamento que también tenga que saltarse esta carrera. Así que me subiré a la moto, que no es así de fácil en este momento, porque no he subido a la moto muy a menudo este año. Obviamente, será interesante ver cuál es mi velocidad y cómo puedo aprender la nueva pista y muchas otras cosas. Por supuesto, el equipo humano es nuevo para mí, así que tengo muchas cosas que aprender, es un gran desafío y lo haremos todo lo mejor posible, siempre es un honor correr con una MotoGP y también estar con Hervé Poncharal y Red Bull KTM Tech3. Los conozco desde hace mucho tiempo y es bueno volver a las carreras, incluso si es solo la última carrera de la temporada. La cita final es siempre un momento especial para todos y siempre es agradable estar allí con las mejores motos y los mejores chicos, siempre lo disfruto mucho. No tenemos nada que esperar allí, hacemos nuestro trabajo y veremos donde terminamos. Cuando un piloto se pone el casco y se apagan las luces rojas, creo que el ambiente de carrera estará ahí de inmediato. Así que creo que será un fin de semana interesante “.

