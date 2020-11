Pol Espargaró y KTM, cuatro años de amor: “al principio, fallaba del primer al último tornillo”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Pol Espargaró (Red Bull KTM) ha terminado su etapa en KTM con el Gran Premio de Portugal que ha logrado finalizar cuarto tras salir algo retrasado, un final agridulce al ver cómo la marca en la que ha invertido sus cuatro últimos años ha ganado la carrera en la piel de Miguel Oliveira.

“Una carrera loca, no ha habido ni una vuelta en la que pudiera repetir la trazada, con toques, he estado a punto de caerme tantas veces… No conocemos el circuito y esto es como ir a Laguna Seca por primera vez, que nunca he estado allí pero parece aún más duro de entender e ir rápido, hemos visto la actuación de Miguel Oliveira que conoce mucho la pista y ha sido el más fuerte de todo el fin de semana… voy a rodar aquí este invierno y el año que viene vendré con la lección aprendida, os lo prometo“.

Sobre su paso por KTM:

“Tengo tantas cosas que decir y tan pocas palabras al mismo tiempo, los sentimientos por haber pertenecido a este proyecto los últimos cuatro años y finalizar la última carrera cuarto, viendo a la KTM ganar la carrera, terminando el Campeonato empatado a puntos con Dovizioso, con cinco podios, dos poles, varios cuartos… una segunda mitad de temporada súper fuerte… No hay nada que decir, sólo que me siento orgulloso de lo que hemos conseguido como fábrica y de lo que he conseguido como piloto, me llevo un paquete lleno de conocimiento (entendido como experiencia) para el futuro… sólo puedo decir gracias porque ha sido una asombroso viaje juntos“.

“Estaría una hora para decir lo que me ha aportado estos cuatro años en KTM, en líneas general vine como un niño, un niño que iba rápido en moto pero sin ningún conocimiento de cómo desarrollar una moto, de cómo mejorar la moto durante un fin de semana, cómo afrontar problemas, cómo superar lesiones complicadas, cómo gestionar tanta gente alrededor para desarrollar una moto, el peso enorme que en muchos momentos hemos tenido, la presión enorme que supone llevar el nombre de una fábrica enorme en tu espalda y que creían en mí como la persona adecuada para hacerlo. Me voy como un adulto y lo siento tal cual, una persona que lo ha aprendido todo, desde cero”.

Sobre su marcha a Honda:

“Puede pasar de todo en el futuro, seguro que pensaré muchas veces en por qué abandoné KTM y otras muchas creeré que he tomado la decisión correcta. Estoy entrenando mentalmente para el cambio cada día, es lo que pasa cuando tomas decisiones importantes en tu carrera deportiva, y como atleta voy a agarrar esta decisión y pelear como un gato para estar al mejor nível“.

Sobre qué echará de menos:

“Una respuesta simple, el equipo humano a los que realmente realmente realmente realmente voy a echar de menos, todos estos chicos que me han dado las alas para obtener estos resultados, va a ser díficil encontrar un equipo así en Honda, pero es que ya es díficil en MotoGP encontrarlo“.

No haber ganado con KTM:

“No es tan duro como parece irme de KTM sin ganar, no era el objetivo en KTM. Me han preguntado mucho por la victoria y por supuesto que quiero ganar y cada vez que he salido a pista ha sido con esa mentalidad, pero no siempre se puede y al final, si ves por ejemplo Mir, es Campeón del Mundo con tan sólo una victoria… La victoria no es siempre lo que necesitas, para mi es más importante el conocimiento adquirido, ver los resultados día a día, que la gente esté contigo y al final de la temporada cinco podios significan cinco días superfelices, y puede que una victoria sea un día muy feliz, no voy a echar de menos la victoria, quizá no la haya merecido por errores o lo que sea, sólo una vez se nos escapó de las las manos y las dos últimas veces que he luchado por ganar no ha podido ser por errores propios, en Austria no tuvimos una buena segunda carrera porque no tuvimos previsión de neumáticos, error mío, en Styria no controlé bien la última vuelta, y la caída en la República Checa, que podríamos haber hecho las cosas distintas… así que no hay lamentos, estoy en paz conmigo y muy feliz por cómo ha resultado todo al final“.

Antes de los buenos resultados:

Preguntado por este medio por los inicios de la marca, por sus vivencias antes de la explosión de KTM en 2020, Pol nos contó que “los tres primeros años han sido duros, sobre todo el tercero porque ya tenías la tensión de tener que conseguir resultados, ya no éramos rookies en la categoría y teníamos que empezar a conseguir resultados, la moto iba mejor, es cierto, pero la responsabilidad iba creciendo. El primer año (resopla negando con la cabeza), ése año fue muy díficil porque la moto, ahora lo puedo decir, era un desastre, desde el primer tornillo al último no funcionaba absolutamente nada (cuenta entre risas), la electrónica era un desastre, el chasis era un desastre, el motor vibraba en la recta y parecía que eso iba a explotar, ¡realmente no funcionaba nada! era díficil de creer que en cuatro años, a pesar de ser muy intensos, fuéramos capaces de conseguir lo que hemos conseguido. Los años complicados fueron esos, el primero y el segundo, los pilotos que se subieron a la moto, me incluyo, Hoffman y sobre todo Mika Kallio y Bradley Smith las pasamos canutas juntos y en esos momentos son los que realmente aprendí todo lo que me llevo, años muy duros, con lesiones muy graves, y en los que crecí como persona. Hablando en plata, cuando estás en la mierda es cuando más aprendes y creces. Fueron momentos muy duros pero los pasaría otra vez“.

Recoger el testigo en KTM:

“No sé si el que ha ganado hoy (Oliveira) necesita muchos consejos ni el que lleva todo el año atosigándome con tan sólo un año en MotoGP (Binder) tampoco necesitará muchos consejos. Son dos pilotos con mucho talento y que van a ir muy rápido, puede que me equivoque pero veo a Binder como el futuro de esta fábrica, es un talento brutal y tiene mucha garra, en los briefings muchas veces pregunta <vale, ¿pero para llegar al podio qué tengo que hacer?>, comentarios que sólo hace un piloto con fuego dentro”.

2020:

“Creo que todos los pilotos hemos aprendido mucho este año, más que en tres o cuatro temporadas normales, este año todo ha sido… (resopla) muy intenso, tan intensas las carreras, las actuaciones durante los fines de semana sabiendo que las decisiones serían muy cortas, el nivel de los pilotos, el nivel de las motos, las diferentes condiciones climáticas, superintenso sicológicamente, físicamente también haciendo tres carreras consecutivas, algo que te destruye si te caes… he aprendido tanto este año que aplicar en los próximos, próximos años creo que serán, afortunadamente, un poquito más fáciles…. (de repente sonríe y dice) ¡pero esta temporada ha sido genial! No esperaba que hubiera temporada con el confinamiento y demás, quiero agradecer a Dorna, al IRTA y todos los involucrados en el mundo MotoGP porque, desafortunadamente no podéis estar aquí con nosotros pero haber tenido un campeonato ha sido sencillamente asombroso en las condiciones que tenemos“.

