Alex Márquez: “Ser Rookie del Año será casi imposible”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Alex Márquez (Repsol Honda) afronta el Gran Premio de Portugal que se celebrará en el Autodrómo Internacional del Algarve con mucha curiosidad por conocer la pista con una MotoGP: “Portimao es una pista nueva para todos, será importante dar el cien por cien desde el principio para conseguir el máximo de información posible, también contamos con neumáticos extra y será importante probarlos todos para tener claro cúal puede ser el mejor de cara a carrera, hay que intentar dar muchas vueltas y entender los secretos y trucos de la pista que parece que son muchos (…) tenemos alguna información de cuando Stefan (Bradl ) estuvo aquí probando, pero empezamos casi de cero, será importante ser claro y dar el cien por cien para obtener la máxima información, si no vas a tope la información no es fiable“.

Llegá después de un fuerte golpe en el transcurso del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, del que llega “algo mejor en general, tengo mejores sensaciones y recupero pronto, la muñeca parece que está mejor y al no ser un circuito tan de izquierdas nos puede ayudar” y con la idea clara de la espectacularidad que ofrece la pista “sobre todo la curva 8, una subida impresionante, la 11 y la última curva serán los puntos más interesantes” pero que no le impresiona tanto como otros, “el circuito que más me ha impresionado de primeras, el más radical es el Red Bull Ring en Austria“.

Márquez aún conserva la posiblidad de luchar por el Rookie del año contra Brad Binder, algo que considera “no imposible pero sí muy díficil. Hemos perdido muchos puntos con las caídas de Aragón 1 y Valencia 1, dos errores que nos costarán el rookie pero de los que se aprende algo“.

La de Portugal será la última cita del año y la última carrera de Alex Márquez dentro del Repsol Honda antes de marcharse al LCR en el puesto del Cal Crutchlow, de quién heredará staff técnico además de incorporar a su telemétrico de Moto2 David García, un cambio sin test invernales que, según el piloto, “no es la mejor forma de cambiar de equipo, no podré conocer a los chicos ni saber cómo trabajan hasta febrero, va a ser muy importante el trabajo de Stefan Bradl como tester para obtener alguna información de cara a los tests de febrero“. Unos tests en los que, preguntado por Lucio López en nombre de MotoRaceNation, Alex ha pedido a Honda “una mayor tracción atrás, aunque esto es algo que en Honda ya lo saben y no seré yo quien invente la moto, pero en algunos puntos patinamos demasiado y la moto se hace crítica, desde mi poca experiencia es algo que se puede mejorar y en lo que ya están trabajando“, una respuesta que no deja de sorprender ya que el conocido punto débil de la Honda es el tren delantero, algo que al inciderle Alex no quiere contestar claramente y, en su camino al Algarve, se pierde por los cerros de Úbeda, Jaén: “si ponemos el potencial del tren delantero y las caídas que provoca en una balanza, me quedo con el potencial que tiene“.

“La temporada ha tenido buenos momentos y hemos cumplido el objetivo del podio, pero hay muchas cosas que mejorar de cara al futuro” fue el remate a la intervención de Alex.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: