Joan Mir: “El objetivo es la Triple Corona”

Joan Mir (Suzuki Ecstar) encara el final de temporada con el Título de Campeón del Mundo debajo del brazo, algo que no pudo celebrar demasiado por la proximidad del Gran Premio de Portugal que se celebrará en el Circuito Internacional del Algarve, al que llega “con ganas de empezar el último fin de semana de la temporada y acabar de la mejor manera…”

Una mejor manera que pasa por intentar la victoria, pero con un objetivo por encima de todo: “El objetivo es la Triple Corona (Campeonato de Pilotos, Equipos y constructores), será una gran temporada con ella o sin ella, pero mejor con ella” algo para lo que apela a un buen resultado de Alex Rins: “Saldré como cada fin de semana, a dar el 100% e intentar lo mejor, si tengo el paquete para ganar iré por la victoria y a por todas, es importante respetar a Alex Rins y tenemos el tema de ganar el Título de constructores, no nos podemos dormir y tenemos que salir a por todas, somos dos motos y tenemos que aportar los dos”

Su compañero de equipo Alex Rins se juega contra Franco Morbidelli principalmente el subcampenato, algo en lo que Mir podría ser juez en pista: “Es importante ver de qué manera puedo ayuda a Alex, para que se de la situación de que le pueda ayudar, Morbidelli debería estar delante él y yo delante de Morbidelli o situaciones así que aún no hemos hablado, pero si me lo piden no tendría ningún problema en ayudar a Rins (…) No sabemos qué esperar del fin de semana, no he testado con la MotoGP en este circuito, bueno y distinto a los demás, aquí he rodado con la moto de calle y en 2015 (FIM CEV), sobre los papeles la Suzuki se ajusta muy bien a esta pista“.

Generalizando sobre lo que ha sido la temporada, Mir cree que ha”aprendido mucho esta temporada, complicado concretar en qué, he podido explotar las virtudes que teníamos de la mejor manera, no he sido el más rápido de todos pero sí el más constante, hemos explotado las virtudes de la Suzuki, que igual no era la moto para ganar siempre pero aún así estábamos en el podio. Mentalmente me he visto más fuerte que mis rivales, en el sentido de no fallar cuando no tenía que fallar, la presión no me ha quitado velocidad“, y sobre qué puede traer la temporada 2021 es claro: “el próximo año podemos hacerlo mejor si tenemos más velocidad, si tenemos un paquete rápido creo que podríamos ganar el Campeonato con una mayor autoridad“.

