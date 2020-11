Habla Tito Rabat, declaraciones completas

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Esteve Tito Rabat (Esponsorama Ducati) se ha mantenido en un discreto papel frente a la prensa mientras se terminaba de concretar en, un secreto a voces con la ayuda de cierta prensa deportiva, su salida forzada de MotoGP para dejar sitio a Luca Marini en MotoGP. Bien por respeto, por obligaciones contractuales o por no centrar atención mediática, Rabat ha preferido mantener cierto silencio sobre su situación deportiva que, a día de hoy, parece tener bastante encaminada. Rabat ha roto su silencio en una muy distendida y larga comparecencia ante los medios en los que ha hablado, y mucho, en clave de pasado, presente y futuro.

Pasado: “Mi mejor recuerdo de MotoGP es, básicamente, todo el tiempo que he estado en MotoGP, y en global, cuando gané mi primer Gran Premio en Jerez. Quizá de MotoGP me lleve Austin 2018, en el que vencí a las motos de fábrica, e incluso este mismo año, que fui la segunda Ducati en Le Mans tras el FP3, también en Aragón estuve por delante de las motos oficiales”.

Presente: “He tenido años más complicados que el 2020, en el que todo el mundo está muy pegado. Este ha sido un año díficil por resutados, pero dentro del box, aún estando el último, ostras… he estado entre 0’8 y 1’5 segundos del más rápido, los años anteriores no éramos capaces de bajar de 1 segundo. Este año además he tenido la suerte de tener como compañero a Johann Zarco, de tener un equipo satélite dentro del box, no el mío, el de al lado, y he aprendido mucho, he visto que las distancias son muy pequeñitas, he tenido una mejor electrónica y he podido hacer patinar la rueda trasera, girar, levantar… En cuanto a pilotaje, ha sido mi mejor año, mejor año en cuanto a aprender, en cuanto a tiempos… En las FP3 y FP4 ha sido el año que he estado más cerca con las herramientas que tengo, estoy más fuerte… ¡más todo! De cara a la galería es un año díficil de vender, pero para mí, estoy muy satisfecho de poder estar a 0’8 de la cabeza”.

Futuro: “Me gustaría sobre todo mantener la motivación tras este Gran Premio dónde sea que vaya a estar, mantener la ilusión en mi vida por ser rápido.

Soy un buen piloto y no volveré a pagar ni un euro más para competir, porque no tengo por qué hacerlo, es más, creo lo contrario, tengo que cobrar por correr. No tengo que decir que soy Campeón de Moto2, que he conseguido victorias, poles, vueltas rápidas… he mostrado mi potencial muchas veces.

¿Qué busco para el futuro? Seguro que correr pagando no, ni un euro. Moto2 no parece el camino tal y como está enfocado el Campeonato, Moto2 es para pilotos jóvenes y rápidos que van o no van, pim pam y no hay mucho más. En superbikes puedo ir con mi moto y neumáticos a entrenar, no hay tanta presión y es un buen sitio para estar, más divertido y familiar y quizá, menos interesado. Esto es lo bueno de las SBK, lo bueno de Moto2 es que son más carreras… lo primero es ver condiciones, estar a gusto y ser más competitivo. Todavia siento que mi sitio está en la competición”.

Nuevo destino: “Cuando me echen de aquí supongo que lo sabré (risas). En serio, este mismo fin de semana debería saberlo, cuando lo sepa lo sabréis”.

Última prueba en MotoGP: “Si la moto acelera cuando tiene que acelerar en vez de derrapar, y frena cuando tiene que frenar en vez de derrapar, me adaptaré bien a la pista y espero hacer un buen papel”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: