Pol Espargaró : “Oliveria y yo somos los más fuertes”

Tercera línea de salida para Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory) en el Gran Premio de Portugal al conseguir el noveno mejor tiempo durante la Q2 en el Circuito Internacional del Algarve.

“El día no ha ido mal, esta mañana he hecho un buen tiempo y me he podido clasificar para la Q2 y además en el FP4 hemos solucionado parte si no todos los problemas que teníamos, sobre todo el T4 y hemos sido rápidos con los neumáticos de carrera, estoy contento con esto“.

Una buena jornada que no ha podido rematar en la clasificación, dónde “me ha faltado conocer un poquito más los limites de la pista, en los dos primeros sectores ves todos los puntos y es fácil encontrar los límites, pero en el T3 y T4 es muy importante saber por dónde ir y justo ahí me ha faltado mucho aprendizaje y vueltas, en dos curvas he frenado mucho antes del límite de un time attack… al final es falta de aprender el circuito”.

“De ritmo creo que junto con Oliveira y Nakagami soy el más fuerte, las Honda y las KTM han ido fuerte en el FP4, creo que tenemos un poquito más que los demás, y si soy rápido en llegar al ritmo y coger la cabeza y no se cometen errores… pero saliendo noveno son muchas posiciones hasta la cabeza y no va a ser fácil porque recuperar tiempo con pilotos que tienen un ritmo similar al tuyo es díficil, así que veremos qué soy capaz de conseguir“.

Un veremos con truco, pues a pregunta de MotoRaceNation Pol nos desveló cómo se comporta su moto con neumáticos usados: “el neumático S de delante, uno de los duros que han traído, es un compuesto que no gusta a la mayoría de los pilotos ni fábricas pero a nosotros nos funciona muy bien, así que estamos muy contentos cada vez que lo traen. Entiendo que era la última carrera y que tenían que escoger unos neumáticos para este circuito y Michelin ha optado también por traer el compuesto H delantero que es también duro pero un poquito distinto del S, a ver si las otras fábricas serán capaces de utilizarlo pero parece que al S delantero le sacamos un pelín de rendimiento más y nos permite un mejor rendimiento en las frenadas cuando está usado, con el trasero funcionamos bastante bien con el duro ya que no tenemos una perdida de agarre grande, es bastante cosistente y podemos hacer muchas vueltas a buen ritmo, aún tenemos que analizar el desgaste pero a priori tiene buena pinta“.

“Sin duda Miguel Oliveira y yo somos los más consistentes en pista, rodamos en 40 bajos aún con neumático usado delantero, también es cierto que en el FP4 he cometido un pequeño error y me he caído, así que no va a ser fácil pero tenemos una buena moto para la carrera“.

