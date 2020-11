Alex Márquez: “No creo que nadie consiga un equilibrio con los neumáticos”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Jornada inagural del Gran Premio de Portugal díficil para Alex Márquez (Repsol Honda), que ha finalizado el viernes en la décimo octava plaza de la tabla de tiempos del día, un día muy ocupado en el Circuito Internacional del Algarve en el que afirmó buscar referencias con la MotoGP en el FP1, en el que trabajó con neumáticos blandos y no se sintió especialmente bien, algo que mejoró en la FP2: “parece que con los dos duros todos hemos podido mejorar pero aún no se ha decidido. Con los blandos en la FP1 no me he terminado de sentir bien, con los duros en la FP2 he tenido mejores sensaciones aunque el tiempo no haya sido bueno, al final hemos entendido algo mejor cómo trabajar con los neumáticos. Será díficil encontrar un equilibrio entre los nuemáticos traseros y delanteros, no creo que ninguna moto lo consiga“.

El piloto ha destacado del circuito que “es muy físico y te exige mucha atención, es muy fácil cometer un error, hay que estar todo el rato muy atento y el punto mas impresionante para mi es la entrada a meta, dónde vamos inclinados y el cambio de rasante impresiona más, el tobogán de la 8 la verdad que desde fuera se ve muy espectacular pero desde dentro no es tan divertido, tienes que jugar con el cuerpo y estar muy atento, un punto de transición que le digo yo, intentar pasarlo y ya está“.

“Circuitos que exigen síquicamente hay muchos, Austin, Mugello o Phillip Island por ejemplo, aquí es diferente, es algo más físico y el piloto puede marcar mucho la diferencia, hay que echar el resto para buscar el tiempo a una vuelta porque hay puntos que frenar 10 metros antes que después se saca mucha diferencia, es lo que tenemos que terminar de entender para sacarle partido“.

Preguntado por MotoRaceNation por su estado físico tras la caída de Valencia afirmó encontrarse “algo mejor que la semana pasada, está claro que estoy un pelín tocado físicamente, la muñeca aún me molesta algo pero no es algo que me impida pilotar“.

