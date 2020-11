Maverick Viñales: “Me siento tan bien como en Misano”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Maverick Viñales (Yamaha Monster) ha finalizado la primera jornada del Gran Premio de Portugal con el segundo mejor tiempo del día, algo que contrasta con los resultados obtenidos en las últimas carreras, tanto que el piloto decía no sentirse tan bien sobre la moto desde hace 8 Grandes Premios:

“La última vez que me sentí tan bien sobre la moto fue en Misano, creo que tenemos una buena oportunidad aquí, aún hay cosas que entender porque unas cuantas curvas son bastante díficiles y hay que trabajarlas porque queremos terminar el año con un resultado positivo. En Valencia tuvimos un montón de problemas, un montón, y aquí me siento bastante cómodo. Va a ser importante hacer un buen resultado aquí, especialmente para la fábrica, nos sentimos bien aquí y trataré de traer una victoria para Yamaha”

Unas sensaciones por las que desde MotoRaceNation le preguntamos si provenían de la moto o de las características de la pista, y Viñales no tuvo ninguna duda a la hora de contestar: “Puramente estado de pista, al final la moto es prácticamente la misma, ya desde el primer toque de gas tienes tracción y a partir de ahí puedes girar, puedes jugar un poquito más con la moto en el circuito, el grip no es increíble pero por supuesto que es mejor que en otras carreras y esto nos ayuda. Al final se resume todo en que si hay grip la moto se puede pilotar un poquito mejor pero si no hay grip sufrimos muchisímo, quizá esto nos pueda dar más indicaciones, tenemos que entender por qué no tuvimos esta tracción en Valencia”

Sobre las características del circuito bromeó y nos dijo que “”Para ir rápido en este circuito, la mayoría de veces es necesario cerrar los ojos, hay curvas muy muy rápidas, ciegas, en las que te tiras sin saber por dónde saldrás, pero también es una apuesta muy técnica y tienes que poner muy bien a punto la moto, hay dos sectores muy diferentes, en el 2 y el 3 se emplea mucho la electrónica, el torque, el freno motor… así que hay muchas cosas que ajustar para mañana”

“Creo que tenemos un buen tiempo a una vuelta, los neumáticos blandos no los siento increíbles, son quizá demasiado blandos pero podemos hacer una buena actuación con ellos a una vuelta”

“Elegir los neumáticos no va a ser fácil porque entre los dos más duros hay características muy diferentes, he dado muchas vueltas con los compuestos más duros pero no tenemos claro cúal elegir de los dos, así que el sábado será un día muy importante para decidir los neumáticos de cara a carrera“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: