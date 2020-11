Pol Espargaró: “ha sido divertido y muy estresante”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory) ha finalizado la primera jornada del Gran Premio de Portugal con el quinto mejor resgistro dado al espectacular Circuito Internacional del Algarve, un circuito con unas peculiaridades muy marcadas pero el piloto ha hecho especial incidencia en lo exigente de la cita, que no de la pista, que ha comparado con “Mugello, que es también un circuito muy rápido y con desniveles, uno de esos circuitos en los que llevas la adrenalina a nivel ultra-altos y Portimao es similar a la pista italiana en estos aspectos, este sitio es especial respecto a otros porque en el resto de circuitos ya tenemos trabajo hecho, conocemos la pista, las referencias… al final es más o menos lo mismo, pero para un piloto de MotoGP llegar a un sitio nuevo es muy estresante porque un circuito es díficil de aprender, las características del asfalto, de los neumáticos, las trazadas, la electrónica, la caja de cambios, todo el setting de la moto (…) es una pista divertida pero primero hay que encontrar el setting para ir al límite y hoy aún hemos tenido problemas a una vuelta, pero sí, es muy divertido y quizá vuelva con amigos y motos de calle este invierno por pura diversión sin la presión por el Campeonato de constructores y todo eso“.

Con respecto a como se ha desarrollado la jornada para Pol “ha sido un día muy divertido, buff, físicamente estresante, con bastantes sitios díficiles con la moto… es un circuito exigente física y sicológicamente, muy exigente con los settings… aquí hemos tenido más neumáticos que de costumbre y ha sido un día muy ocupado probándolo todo y además buscando el setting, pero al final ha sido un buen día, hemos trabajado buscando un buen neumático para el dómingo aprovechando que hemos tenido más tiempo para trabajar”

“Con el paso del día me he sentido mejor, no he podido configurar el freno motor como me gustaría pero con los compuestos duros me he ido sintiendo mejor conforme pasaban las vueltas, pero frenar en bajada aquí es muy exigente en el pilotaje y para la moto, necesitas sí o sí un buen setting para ir rápido aquí“.

Sobre las características del novedoso circuito Pol no se ha dejado impresionar pro las exigencias del mismo, dejando ver lo engañoso de la pista: “antes de llegar aquí pensaba que sería necesario un estilo muy agresivo para ser rápido, pero conforme ha ido pasando el día, especialmente en una tanda larga con neumáticos de carrera, compuestos duros, he ido descubriendo que el circuito es más suave de lo que parece, necesita mucho paso por curva y dejar los frenos tan rápido como puedas, sin forzar el tren delantero… lo cierto que cada vez que apretaba en las frenadas o le pedía mucho al acelerador iba todo mal, porque al haber tanto desnivel en la salida de las curvas te provoca mucho wheelie que te frena mucho en las bajadas, el paso por curva será muy importante y si sobrepasas los límites no salen los tiempos“.

“El sitio más crítico es la curva 1 para mí, aquí el mínimo error en la frenada te saca de pista“.

“En los cambios de rasante puedes sentir el vacio en el estomágo, cuando decimos que es como una montaña rusa lo decimos en serio, hay sitios donde tienes la rueda delantera muy elevada y entonces sientes que la rueda trasera quiere despegarse del suelo, no llegas a volar pero sientes como la rueda trasera quiere abandonar el suelo”.

Uno de los puntos más susceptibles de los últimos tiempos en los circuitos es la seguridad: “No diría que es un circuito peligroso, sí hay un par de sitios dónde si te caes vas muy rápido, si llamas a esto peligro entonces el circuito es peligroso, pero creo que hay distancia suficiente con las gradas, quizá pondría algo en un par de puntos como en la escapatoria de la curva 6, que el muro esta muy muy cerca, así como el muro de la última curva que te puedes ir recto, por lo demás es lo suficientemente seguro“.

Desde MotoRaceNation le preguntamos a Pol si el hecho de no tener que debutar con Honda en los tradicionales test pretemporada justo tras el último Gran Premio le ha supuesto una liberación para pilotar, a lo que nos ha constestado que “si hubiera test, para los pilotos que cambian de fábrica serían muy positivos porque vienes en caliente del Gran Premio y es muy fácil comparar sensaciones, por lo demás no me afecta que hubiera test el martes, al final los equipos nos pagan hasta la última vuelta de la última carrera, yo estoy comprometido con KTM y ellos conmigo, hasta que baje la bandera aquí en Portimao yo soy piloto KTM al mil por cien y hay que dar el máximo tanto ellos como yo, ahora mismo no pienso si me puedo lesionar o no y va a empezar mejor o peor mi nueva aventura en Honda, hasta la última vuelta hay que rendir al máximo.”

