Estado de Márquez: “Hablamos de salvar el brazo de una persona, no de recuperar a un deportista”

Desde MotoRaceNation hemos prestado especial atención al desarrollo de la recuperación de Marc Márquez con la ayuda de nuestro ya amigo Rubén García, Fisioterapeuta experto en valoración del daño corporal cuyas opiniones hemos ido compartiendo con vosotros, opiniones que se han convertido en hechos consumados uno por uno, por lo que una charla amplia, detallada y relajada sobre el estado de Marc Márquez con García Ruíz era obligatoria tras la tercera operación de Márquez.

Sus opiniones profesionales están basadas únicamente en los informes médicos oficiales y no en especulaciones, y con ellas pretendemos ofrecer una visión de los hechos global que permita a cada uno de vosotros llegar a vuestras conclusiones entre todo el secretismo que ha rodeado todo el proceso de recuperación de Marc.

Secretismo que podría venir impuesto desde Honda, el entorno del piloto y el mismo piloto (no dando pistas a los rivales, algo usual) por un lado y por las obligaciones contractuales que unen al Dr. Mir en representación de la Clínica Dexeus con Dorna, junto con la conocida prohibición reglamentaria de críticar al Campeonato impuesta por Dorna por el otro.

Os dejamos a continuación un extracto de los mejores momentos de #MRN82:

Acerca de la operación:

“A Márquez se le practicó en principio una primera operación excelente, una colocación de placa y tornillos maestra, la fijación y la operación era estupenda, tanto como para ver a Marc haciendo flexiones a los dos días, pero en ese momento algunos nos echamos las manos a la cabeza: no era el momento, luego pudimos ver una fractura abierta brutal“.

“La tercera operación ha sido absolutamente necesaria, de hecho no sé por qué se optó por la opción de utilizar hueso de cádaver cuando lo mejor hubiera sido optar por autoinjerto desde el principio. De todas formas, el problema es la infección, normalmente producida por el Staphillococus aureus. Este bichito se lo come todo por dónde pasa y es especialmente afín al material protésico, dónde puede acantonarse y desarrollar resistencia a los tratamientos antibióticos. Ojito con el tema que es serio, si llega a afectar a una articulación es irrecuperable, pero no es el caso”.

“No creo que el Dr. Mir no se haya dado cuenta de la infección. Tampoco se puede saber cómo se produjo y el único tratamiento posible son los antibióticos“.

“Hay que esperar para hablar de una cuarta operación, no debe ser necesaria si todo va bien, pero de ser necesaria hablaríamos de fijadores externos, algo que por su complejidad no se quiere ni mencionar y con un plazo de recuperación bastante más amplio“.

Acerca del entorno:

“Cuando el paciente pierde la confianza en su médico no hay nada que hacer, Márquez ha hecho lo correcto cambiando de médico porque no se observaba avance, pero los errores se han dado por las dos partes, no al 50% pero por las dos partes“.

“No se puede racionalizar ni las ansías del piloto por competir ni los contratos que le rodean. En el fútbol ya se sabe que las prisas son malas consejeras y contraproducentes, se deja a los futbolistas recuperarse sin forzar y en el motociclismo habría que aprender un poquito de ellos”.

“Antes de culpabilizar del todo a alguien, habría que escuchar su versión la versión del Dr. Mir, me gustaría conocerla, pero la existencia de infección es un error en sí mismo“.

“No es comprensible ni lógico que los sevicios médicos de MotoGP permitieran a Márquez someterse a las pruebas para competir, a las cuarenta flexiones. Se pasaron de valientes uno y otros (…) Es labor del médico parar al deportista, cualquier fisioterapeuta sabe que el hueso no está solo para sujetar, está para soportar y transmitir un montón de fuerzas, si esperas que unos tornillitos y un placa haga toda la función del húmero te equivocas. ¿Por qué Márquez creyó que sí?, ésta es la cuestión. Alguien tendría que haberle dicho claramente a Márquez que se hubiera estado quietecito al menos un mes, pero seguimos sin saber qué dijo el Dr. Mir“.

“Comparando, la acción de Jorge Lorenzo en Assen también fue un disparate, pero salió bien y creó tendencia, creo escuela. Ahora todos quieren ser como Lorenzo en Assen 2013, lo cual es una auténtica barbaridad“.

Consecuencias:

“Los plazos establecidos por los cirujanos son correctos si todo va bien, en marzo-abril puede estar preparado para montarse… si la infección está eliminada al 100%, algo que se consigue con antibióticos pero tarda, los bichitos son puñeteros. Si inicia procesos de recuperación antes de eliminar esta infección corre el riesgo de que la bacteria se reproduzca. Este proceso necesita seis meses para eliminar infección y que el hueso suelde, esto es así, una vez que se supere la infección y el hueso suelde, no debe haber más problemas“.

“Este caso es punible judicialmente. Hay una relación causa efecto que se puede demostrar perfectamente, este caso podría ser susceptible de indemnización (…) La presión que recibe un médico deportivo por los intereses económicos que rodean a un deportista como Márquez va incluída en la nómina“.

“En este momento la situación no es deportiva, estamos hablando de salvar el brazo de una persona, no de recuperar un piloto. Si tras seis meses sin soldar no lo hace, ya me dirás qué hacemos. Hay que salvar el brazo de este hombre”.

#AllWithMarc

