Alex Márquez “El año que viene se le puede dar la vuelta”

Alex Márquez estuvo hablando con la prensa en la jornada previa al arranque del Gran Premio del Algarve, en donde comentó la situación de su hermano y lo que espera para estas carreras.

La lesión de su hermano salió a la palestra, y sobre ello comentó que “fue con la off road a una pista a 5 minutos. Espero que pueda estar fit para valencia”. A lo largo de la jornada se ha sabido que tendrá una revisión el lunes para determinar si podrá estar en la última prueba de la temporada.

En cuanto a la salida del LCR de Oscar Haro explicó que intentó hacer una apuesta para que permaneciese en el equipo, que consistía en que se quedase si conseguía un podio. Algo que cree que podrá hacer con más asiduidad en 2022.

“Soy muy positivo y el año que viene habrá una moto nueva que da señales de que lo sufrido este año se le puede dar la vuelta. Creo en mí y creo en el proyecto y sé que podemos hacerlo bien“, dijo de la próxima temporada.

Algo que ha aprendido este año, apunta, es que debe seguir más su propio camino. “Este año me he centrado demasiado en los demás, está bien saberlo pero he aprendido que he de seguir mi camino y mi instinto“.

Seguir su propio criterio ha sido la clave de su mejora en el final de la temporada, y “aunque no hayan salido las cosas hay progresión y entiendo más las cosas, las gomas las tengo más claras y estoy más preparado que a principio de año“.

