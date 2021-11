Alex Márquez “Nuestra posición está entre el 5º y el 7º, pero soñar ¿por qué no?”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Márquez sigue progresando con su Honda y logra la octava posición de la parrilla de salida en el Gran Premio del Algarve.

Las mejoras han empezado a llegar a partir del chasis que Honda presentó en Assen, que ha llegado más tarde al piloto del LCR y que pudo configurar a su gusto en el test de Misano. A partir de ese momento el rendimiento del de Cervera ha ido hacia arriba.

Ahora son capaces de poner más temperatura a los neumáticos y encontrar algo más de grip, eso ha hecho que se haya atrevido a probar el neumático duro trasero. “He visto que había muchos pilotos rápidos con el duro y he decidido eso. Me he sentido bien“, nos decía el doble campeón del mundo.

“Este fin de semana nuestra posición está entre el 5º y el 7º, pero soñar ¿por qué no?. Aquí las gomas caen mucho y he mejorado adelantando“, una frase que deja adivinar la confianza que ha ganado el piloto con su moto.

Cuando MotoRaceNation le preguntó si el chasis les permitía mejorar el giro, del que tanto se habían lamentado todos los pilotos de la marca comentó que “es un estilo diferente, ya no es una moto pequeña. Con este nuevo neumático es diferente y el giro lo hemos mantenido, pero hemos ganado aceleración y los tiempos salen de otra manera que no es tan radical. Al inicio no te sientes bien pero tienes que adaptarte“, terminó diciendo Márquez.

