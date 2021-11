Alex Rins “Hoy el viento era muy fuerte”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Rins no ha cumplido con las expectativas generadas durante los libres del Gran Premio del Algarve y ha cerrado su clasificación en con la 11ª posición de salida.

“La qualy ha sido algo raro porque me sentía bien con la moto y los neumáticos pero he tenido problemas con el viento“, explicaba el piloto de Suzuki que señaló también que esperaba más del día.

Ese viento, que entraba de forma lateral en la última y primera curva del trazado luso han sido su mayor problema. “Hoy el viento era muy fuerte y la última curva afectaba mucho, era ayer el más rápido en el sector 4 y hoy no ha sido posible“, por lo que el aire le ha cobrado un peaje muy caro a Rins.

Tratará de hacer una carrera en remontada, para lo que anticipa que optará por el neumático medio trasero. Considera que deberá superar a rivales rápidamente ya que espera un grupo delantero que marque la diferencia.

“Veo una carrera de tres o cuatro grupo delante y si no me espabilo me quedaré atrapado en el segundo grupo“, terminó diciendo el de Barcelona.

