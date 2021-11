Fabio Quartararo disfruta de poder ir al límite

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha mandado en los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio del Algarve.

Después de haber ganado el título en la carrera de Misano se ha quitado un gran peso de encima, la presión hacía que se plantease las cosas con un cierto margen de seguridad que ahora no ha de contemplar.

Por eso decía haber disfrutado de la moto como hacía tiempo que no podía hacer, “no pensar en nada y estar en el límite es algo que estoy disfrutando mucho“.

No está disfrutando porque pueda ir más rápido, asegura, sino por la falta de preocupación. “A veces cuando tienes presión vas más rápido, es que hoy no me preocupaba el resultado. El objetivo es luchar por la victoria“, dijo para resaltar que las victorias siguen siendo el objetivo principal.

Está deseando tener un duelo con Francesco Bagnaia, que también se está mostrando fuerte en esta pista, pero no sabe si ese duelo se dará aquí.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: