Francesco Bagnaia: “Stoner me ha sido muy útil”

Francesco Bagnaia ha conseguido una nueva ‘pole position’ en el Gran Premio del Algarve de MotoGP. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 63 ha reconocido estar en un estado de gracia junto a su montura y que eso no solo le permite ser muy rápido sino que también le permite solucionar los problemas que se encuentra: “Me siento muy contento porque he disfrutado mucho este fin de semana. Cuando tienes tan buenas sensaciones con la moto, todo te sale fácil. Ayer por la tarde y hoy con este tipo de viento estaba teniendo dificultades, pero ahora me siento muy bien incluso en el último sector, que es donde más sopla el viento. Creo que estamos preparados para la carrera. Hemos probado todos los neumáticos y con todos vamos rápidos, así que ahora lo estarán estudiando nuestros ingenieros y mañana iremos muy rápido”.

En cuanto a los neumáticos, el de Ducati tiene muy clara la elección del delantero aunque todavía tiene por decidir el compuesto trasero: “Seguro que no usaré el duro delantero, pero para el trasero es distinto. Con el duro necesitas más tiempo de calentamiento pero después te permite apretar más. El medio te permite gestionar más y cuando estuvimos aquí la otra vez el medio funcionó muy bien, aunque hacía más calor. Todavía tenemos que decidirlo”.

Preguntado por qué elemento concreto le permite rodar tan rápido en clasificación, el italiano reconoce que no se debe a ningún cambio, pero que la seguridad que siente con el tren delantero es vital para conseguirlo: “Es desde Assen que consigo estar en la primera fila. Yo creo que es por las sensaciones que tengo con la moto. En la clasificación hay que hacer una vuelta al máximo y la verdad es que tengo muy buenas sensaciones con el tren delantero de la moto y eso en una o dos vueltas al máximo te puede dar un extra, no es que haya hecho ningún cambio”.

En cuanto a las aportaciones realizadas en este Gran Premio por Casey Stoner, el piloto de Turín ha dicho que son muy positivas y que vería con muy buenos ojos su incorporación al equipo de Ducati: “Podría ser un buen regalo de Ducati tener a Casey Stoner como coach porque te aporta un punto de vista diferente. Es sin duda una leyenda y sería distinto a un coach. Porque en Ducati no hemos tenido todavía un coach y para mí es una figura que ayuda mucho. Quizás podamos tenerlo el año que viene como coach. Para mí me ha sido de ayuda en la salida de la última curva y me ha sido útil, la verdad”.

En concreto, Bagnaia ha destacado la mentalidad de piloto que sigue teniendo Casey Stoner y su capacidad para fijarse en los detalles del resto de pilotos: “Lo interesante es el enfoque que ha tenido con nosotros este fin de semana. Lo bueno es que él sigue siendo un piloto y puede entrar en nuestra mente y entender como nadie la situación. El trabajo de un coach es ir al circuito y fijarse en lo que están haciendo los demás pilotos y venir al box y contárnoslo y eso es lo que ha hecho”.

