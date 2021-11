Joan Mir “Tengo ganas de que se acabe este año”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir llega al Gran Premio del Algarve con ganas de terminar la temporada, siendo más libre en su forma de correr y no hacerlo a la defensiva.

Sobre las condiciones, soleadas pero frías, dijo que sí que van a condicionar la carrera y que “no sé dónde esperar dónde estar, empezaremos desde cero y creo que estaremos más cerca de las condiciones de 2020“.

Algo que, a priori, no es malo para su moto ya que “para nosotros no es malo ya que nos sentimos bien en estas condiciones porque todo el año estamos bien por las mañanas“.

Sobre su temporada fue claro cuando dijo que “tengo ganas de que se acabe este año“, pero las carreras que restan no van a ser para pasearse y añadió que “me gustaría terminar entre los tres primeros y ver si podemos demostrar lo que no pudimos demostrar en Misano y luchar por la segunda posición y no estar a la defensiva“.

El piloto de Suzuki tiene ganas de poder confirmar aquí si el trabajo hecho lo va poder demostrar a partir de esta carrera.

