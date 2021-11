Joan Mir: “Ojalá en todas las carreras me enfadara igual”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir saldrá desde la tercera posición de la parrilla del Gran Premio del Algarve después de una sesión clasificatoria en la que ha logrado su mejor resultado del año, mejorando el quinto puesto que logró en Estiria. [Puede consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 36 se ha mostrado muy contento de poder comenzar al fin una carrera desde la primera fila de la parrilla y de las ventajas que eso le ofrece de cara a la carrera, aunque ha querido matizar que tendrá que luchar contra el ritmo de sus rivales igualmente: “Normalmente comenzando desde la tercera fila resulta difícil optar algo más que un podio, que es lo que ha venido pasando durante todo el año. Tal vez comenzar desde la primera fila nos ayuda a estar más delante y eso nos ayuda a dominar mejor la situación. Pero Pecco va muy fuerte, también los pilotos de Ducati y un par de pilotos más, así que será interesante en la carrera. También la elección de los neumáticos será muy importante para la carrera”.

Eso a pesar de que cree que no ha podido explotar al 100% sus posibilidades en el clasificatorio por un incidente que ha tenido con Álex Márquez y que ha explicado de así a los micrófonos de Dazn: “He ayudado a Álex [Márquez] en prácticamente todas las sesiones. He tirado y nunca he cortado gas. Sinceramente, no he entendido esa maniobra. He dado la primera vuelta para calentar las gomas y cuando iba a dar la segunda que era la última que me quedaba, me ha adelantado en la recta y luego ha cortado gas en mitad de la vuelta. Entonces me ha fastidiado la vuelta y tampoco él ha hecho ninguna. No lo he entendido muy bien. La próxima vez no voy a dar rueda, porque si no me pasan estas cosas y es justamente lo que no quiero que me pase”.

En cuanto a Álex, ha reconocido –nuevamente en declaraciones a Dazn- que le ha pedido disculpas por el malentendido: “Se disculpaba y lo agradezco, desde luego. Pero no es suficiente. Aquí nos jugamos mucho, todos queremos dar el 100% y que pasen cosas de estas que no se entienden mucho, a mi me enfadan mucho. Pero bueno, bendito enfado que estamos en primera fila. Ojalá en todas las carreras me enfadara igual”.

A parte de la lógica alegría por las competitivas vueltas de clasificación, el Campeón del Mundo del año pasado se muestra muy optimista por el ritmo que cree que podrá imponer durante la carrera: “Me he sentido muy fuerte durante todas las sesiones de entrenamientos. Creo que en cuanto a ritmo de carrera podemos mejorar un poco más pero no vamos mal, así que estoy listo para luchar en la carrera”.

La clave de la mejora para el balear fueron los test realizados en el circuito de Misano: “Me siento muy contento porque después de los test de Misano encontramos algo en la moto que nos permitió ser un poco más rápidos. Los Grandes Premios con la meteorología adversa no me han permitido demostrar el paso que hemos dado, pero creo que aquí en Portimao puede ser el lugar para demostrarlo”.

Preguntado más concretamente por las mejoras específicas que consiguieron en aquellos test, Joan ha reconocido que se trata tanto de una pieza nueva como de configuración de la parte ciclo de la moto: “En Misano pudimos probar algunas cosas que no puedes probar durante la temporada. Esa es la ventaja que te aporta un test. Nosotros probamos distintas geometrías de la moto y parece que la moto rendía un poco mejor. También recibimos la segunda versión del dispositivo de regulación de altura y parece que en algunos lugares era mucho mejor que el otro”.

Otro de los factores que pueden haber ayudado a encontrarnos un nuevo Joan Mir es que el mallorquín decidió tomarse una semana de respiro antes de afrontar esta última etapa del campeonato: “Seguramente tendría que haberme tomado una semana libre más a menudo. La verdad es que no lo pasé bien después de Misano y Austin y en Misano vi que me costaba hasta gestionarlo, estaba un poco saturado. Así que decidí parar una semana, desconectar del deporte y volver con más energía”.

