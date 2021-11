Jorge Martín sin miedo para el Gran Premio del Algarve

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín regresa al circuito en que su futuro deportivo podía haber cambiado con motivo del Gran Premio del Algarve.

Al inicio de temporada sufrió una aparatosa caída en la curva 7, en donde asegura que pasará con respeto en las próximas sesiones. En cualquier caso la palabra ‘miedo’ comentó que no la utiliza para explicar lo que siente.

Esa caída le marcó mucho ya que incluso bromeaba con su equipo sobre que para esta cita presentaría un test positivo de Covid y evitar tener que correr. Una vez dejó a un lado las bromas, dijo que está listo para todo y para aprender para la próxima temporada.

“Ahora me siento bien para pilotar aquí, pero todo el año sabiendo que volvíamos aquí tenía algo de miedo porque cambió mi vida ya que no sabía que podía estar otra vez en la moto. Estuve a punto de dejarlo y en lo físico era incógnita. Me preocupaba la mano del gas y del freno porque es el 90% de pilotaje. Si podría volver a pilotar rápido“, cerró el tema el piloto de Madrid.

Sobre su dolencia en la pierna, sigue teniéndola, y además de tratamiento han incluido algunas partes en el depósito de su moto. “Hemos cambiado muchas cosas, también hemos puesto goma en los laterales del tanque“, quizá de esa manera no tendrá la pérdida de sensibilidad y fuerza en su pierna.

