Jorge Martín deja atrás su barrera psicológica

Jorge Martín superó con éxito la primera jornada del Gran Premio del Algarve, en el mismo circuito en donde sufrió una grave caída.

“Lo mental ya lo he dejado a un lado y físicamente puedo dar muchas vueltas sin cansarme“, nos dijo el piloto español .

“Por la mañana me faltaba algo de confianza y en ese sector perdía tiempo, en la tarde he cambiado setup y me he sentido super bien“, añadía sobre el tema el hombre del Pramac.

Sobre la carrera, a pesar de la igualdad que hay espera hacerlo bien y poder luchar por posiciones delanteras. “Todas las motos van bien, aunque tenemos puntos débiles. Sólo he estado con Fabio y nos falla un poco el giro todavía“, comentó.

También dijo que hay partes del circuito en donde va más rápido que Bagnaia, y señaló que el circuito luso es diferente a todos. “La pista es distinta de cualquier otra y el piloto hace más la diferencia“, señaló sobre las características del trazado.

