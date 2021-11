Maverick Viñales cerca de la cabeza y con margen de mejora

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales consigue mejoras en la primera jornada del Gran Premio del Algarve, se queda a dos décimas de su compañero de equipo y a ocho de la cabeza.

Empezó el día sin tocar la moto, para poder habituarse al circuito con su nueva montura, mientras que por la tarde ya trabajaron con nuevas piezas. “Esta tarde he probado rigidez diferente que nos da información para el futuro, pero ha sido complicado por el viento“, explicaba el de Aprilia.

Ese trabajo ha provocado que no se hayan centrado en conseguir una vuelta rápida, lo que hace que esté contento con el crono conseguido. “No he podido hacer una vuelta rápida y me es difícil ser constante“, nos decía una vez más Viñales.

Eso es algo que se explica por la exigencia de la moto, nos explicaba que la Aprilia es como pilotar un potro salvaje que se mueve y se estremece en todas las partes del pilotaje. Eso le llevará a cambiar este invierno el tipo de entrenamiento.

“Tenemos que hacer una moto más estable porque se mueve mucho la moto y no puedo hacer una vuelta buena, pero aún así no estamos lejos“, dijo como tareas para el día de mañana.

Quiere seguir progresando y sabe que todo pasa por la frenada, pero aún no siente la confianza necesaria para darle a la moto lo que pide. “Cada mejora es en la frenada y la entrada en curva, que hace que acelere mejor, pero he de encontrar el setup que me permita hacer eso“, sentenció el piloto.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: