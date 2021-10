Aleix Espargaró no quiere dejar pasar este fin de semana

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Mal fin de semana para Aleix Espargaró y para Aprilia en el Gran Premio de las Américas. Hasta cinco caídas sumó el piloto de la marca de Noale sin estar haciendo ritmos muy elevados.

Celebraba el piloto que a pesar de las numerosas caídas no se había hecho nada más, que lo peor era la frustración que le provocaba.

En este gran premio se han encontrado que su moto se ha convertido de nuevo en una incógnita indescifrable, y no han conseguido encontrar una configuración para el trazado tejano.

Aunque está terminado, Aleix no quiere dejarlo en el olvido. “No me vale cerrar la carrera y tenemos que encontrar una solución. Si por el chasis muy rígido, si no tiene peso en el tren delantero“, decía el exigente piloto catalán.

Estaba haciendo una carrera tranquila, prudente, yendo de menos a más y habiendo recuperado hasta siete plazas hasta el momento de su caída.

A pesar de que incluso técnicos de Maverick Viñales habían estado colaborando para encontrar una solución, en carrera se volvió a encontrar con una extraña caída. “Estaba rodando en 2:06 y se me ha cerrado la dirección”, dijo extrañado el piloto.

Para terminar comentó que “esta ha sido la única carrera que no hemos sido competitivos“, y está deseando comprender los motivos y llegar más fuerte a Misano.

