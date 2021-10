Aleix Espargaró “No tengo una explicación”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aleix Espargaró ni siquiera pudo superar la primera clasificatoria y partirá en el Gran Premio de las Américas desde la antepenúltima posición al haber terminado como 19º de la parrilla de salida.

“Es un fin de semana frustrante porque no tengo una explicación“, empezó diciendo el piloto de Aprilia para añadir que era extraño dado que la moto era la misma de Misano pero que “no tengo la velocidad y no dejo de caerme“.

Sobre cambiar la moto para poder gestionar mejor el paso por los baches dijo que, a pesar de ser una posibilidad, “si cambias mucho la moto para pasar por los baches, cambiando la geometría, puede que tengas una moto que no gira. Estoy presionando a Aprilia para mejorar la moto pero el problema es la pista“.

Una pista a la que no quiere volver si no se solucionan los problemas, no poniendo parches, y señaló que a todos les ha parecido que no es un lugar seguro para correr, a parte de a un par de pilotos “a los que todo les parece divertido” y de “vamos a tomarnos unas cervezas“.

Incluso comentó que Garret Gerloff, otrora crítico con la actitud de los pilotos de MotoGP, ahora decía que con una moto de esa categoría no se podía competir en ese asfalto.

