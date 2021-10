Álex Rins: “Perdía mucho saliendo de las curvas”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins ha terminado la carrera del Gran Premio de las Américas de MotoGP en cuarta posición en una carrera en la que arrancaba séptimo en la parrilla de salida. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El 42 ha llegado a rodar en tercera posición tras un arranque fulgurante, aunque el paso de las vueltas ha demostrado que no podía ganarle la batalla a algunas Ducati. “Hoy ha sido una carrera muy, muy, muy complicada para mí, he sufrido mucho. Saliendo de las curvas perdíamos muchísimo tiempo. No sé si era por la tracción trasera, por el pack aerodinámico o por qué, pero no podía luchar. No podía mantener los adelantamientos, al menos los primeros metros en la recta”.

El punto fuerte del 42 eran las zonas sin aceleración, aunque eso no ha sido suficiente para compensar lo que perdía al acelerar tras los giro más lentos. “Luego en las curvas rápidas hemos podido ir bastante bien, pero perdíamos mucho en las salidas de las curvas lentas”.

El piloto de Barcelona ha reconocido que este es un problema al que ya se había enfrentado en el pasado y para el que necesitan una solución. “Es algo que había pasado antes. Había un poco de confusión porque cuando sufres así puede ser porque no puedas parar la moto en frenada, pero hay algo más. Nosotros somos capaces de parar la moto en la curva. Creo que se ha visto claro en la tele que saliendo de la curva 11 perdíamos muchísimo comparado con los demás, pero habrá que mejorar”.

Preguntado por MotoRaceNation sobre si la moto de Álex Rins equipaba el dispositivo de regulación de altura trasero que tantos dolores de cabeza ha causado en Suzuki y que debería mitigar este tipo de problemas, el piloto ha reconocido que sí que lo ha utilizado. “Sí que lo hemos usado. Llevamos usándolo todo el fin de semana. Nos trajeron una modificación que probamos en el test de Misano y la hemos llevado durante todo el fin de semana”.

A pesar de que Rins ha sido el primero en evaluar su carrera de forma crítica, también ha querido aportar el contrapunto de haberse quedado a las puertas del podio: “El balance no es muy positivo porque me gustaría haber hecho una carrera mucho mejor, pero hemos hecho cuartos. Hemos igualado la posición que hicimos en la segunda carrera de Catar, así que ahora a centrarnos en las tres carreras que quedan”.

