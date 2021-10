Fabio Quartararo consigue un resultado de campeonato

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo terminó en segunda posición el Gran Premio de las Américas, consiguiendo deshacerse de la presión a la que le estaba sometiendo en las dos últimas carreras su rival por el título Francesco Bagnaia.

“Ha sido la mejor segunda plaza de mi carrera. Antes de la carrera me sentía más estresado, pero cuando la carrera ha empezado se ha ido y he hecho una buena carrera“, ha empezado diciendo el piloto de Yamaha.

Después de los últimos grandes premios, en que había ido perdiendo parte de la ventaja que había conseguido amasar tras el parón veraniego, comentó que la felicidad de esa segunda posición era por haber vuelto a estirar la distancia con su competidor. “Estoy contento porque Pecco ha estado muy fuerte las dos últimas carreras, ha sumado 50 puntos y ha sido bueno terminar delante de él en esta pista“, dejando claro que había ganado ‘su’ carrera.

A pesar de saber que no tenía la capacidad de disputar la victoria, dijo que lo más inteligente era tratar de seguir al de Honda. “He intentado irme con Marc, porque tenía un gran grupo detrás y Jorge ha intentado pasarme en la curva1. Mi única forma de tener una carrera más tranquila era apretar, aunque no tenía el ritmo de Marc y menos con goma usada. Hemos conseguido el objetivo principal que era el podio“, explicó el piloto francés.

Aún teniendo el título en la yema de sus dedos, dijo que obsesionarse en conseguirlo cuanto antes no es bueno. “No necesito obsesionarme con el título, no ha de ser en Misano. Haré lo mejor que pueda y si lo consigo allí será fantástico, pero si no tendré más oportunidades“, zanjó Quartararo.

