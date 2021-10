Fabio Quartararo: “No me esperaba que Pecco hiciese ese vueltón”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo escuchará el pistoletazo de salida del Gran Premio de las Américas de MotoGP desde la segunda posición de la parrilla de salida, con Francesco Bagnaia al frente e inmediatamente seguido de Marc Márquez. [Puedes ver los resultados de la clasificación AQUÍ]

El actual líder de la clasificación general se ha mostrado tan satisfecho como sorprendido de poder arrancar desde la segunda posición de la parrilla: “No me esperaba poder conseguir la primera fila hoy y tampoco me esperaba que Pecco consiguiese hacer ese vueltón. En la primera tanda tenía algunos problemas y luego decidí empujar a tope. En el sector uno iba bien, pero en la curva 10 quería dejarme un poco de margen porque tenemos algunos problemas ahí con los baches. La segunda tanda fue mejor, el segundo puesto ha estado bien y ha sido divertido”.

A pesar de la buena posición de salida, el francés ha reconocido que le queda trabajo por hacer ya que todavía no tiene claro el neumático que usará para la carrera: “Al final el warm up será crucial para nosotros. Ahora mismo estamos indecisos entre tres neumáticos. Yo prefiero el medio porque tuve un gran ritmo en el FP4, pero bueno, intentaremos algo en el warm up y decidiremos el neumático en base a como vaya. Afortunadamente me siento bien con la moto”.

En cuanto al estado de la pista, el 20 reconoce que hay algún punto en que es mejor aflojar un poco para no arriesgarse mucho con los baches, lo cual condiciona la variación de trazadas par poder adelantar: “La zona de los baches está sobre todo en el sector uno y creo que ahí será imposible adelantar. Mi estrategia será la misma, tengo que hacer la mejor salida posible y hacer las primera vueltas a tope independientemente de quien tenga delante o detrás en la parrilla”.

En cuanto a la buena racha de su inmediato perseguidor en la clasificación general, Francesco Bagnaia con dos victorias y tres ‘poles’ seguidas, el de Yamaha dice no sentirse presionado: “No estoy notando mucho la presión. Pecco está haciendo a la perfección su trabajo, cuatro poles, dos victorias… pero a decir verdad me siento muy bien en el circuito. Por supuesto el domingo antes de la carrera siempre te sientes un poquito más nervioso, pero una vez comienza la carrera me siento normal, así que no marca tanto la diferencia”.

El diablo se siente cómodo con la ventaja de 48 puntos de los 100 que quedan, por lo que sabe que para él cualquier resultado que le de un buen puñado de puntos es suficiente, independientemente de si consigue una posición más o una posición menos: “Nuestra primera tanda fue muy constante, pero no sé por qué aquí, cuando paro y vuelvo a arrancar tenemos muchas dificultades con la moto. Es cierto que la segunda tanda no se nos dio tan bien. Pero bueno, la carrera es una única tanda, por tanto creo que se nos dará bien. Ya veremos, yo daré mi máximo y si veo que hay una oportunidad lucharé por ganar la carrera, pero si veo que voy demasiado al límite pues como mínimo trataré de hacer una carrera inteligente”.

