Francesco Bagnaia se olvidó de los baches para lograr la pole

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Tercera pole consecutiva para Francesco Bagnaia, esta del Gran Premio de las Américas un poco más inesperada por aquellos que no estábamos dentro del box de Ducati pero que desde la FP4 vieron posible en el equipo rojo.

“Esta mañana tenía más problemas y hemos decidido no seguir intentando hacer una moto que pasase mejor por los baches y he vuelto a una moto como la de Misano y las sensaciones han vuelto“, dijo sobre cómo ha transitado el fin de semana.

El piloto italiano ha dejado claro que en las condiciones en que se encuentra el circuito no hay que volverse loco tratando de encontrar una configuración específica, sino que es el piloto el que debe ir adaptando su posición en la montura para compensar las necesidades de cada sección de la pista.

Sobre la carrera no sabe exactamente qué esperar, no va a ser tan fácil la lectura como lo fue en las dos victorias anteriores. “Esta vez será más difícil saber si puedo estar delante, porque creo que el resto tiene un mejor ritmo que yo pero he conseguido una buena sensación en la Q2. La clave será ser constante y no hacer errores con los baches“, dijo el piloto de Turín.

De la pole explicó que sí, que era inesperada hasta la tarde tejana, “Esta mañana era inesperada pero después de la FP4 esperaba ser rápido. Siempre es importante empezar desde la pole, el objetivo es primera fila pero pole es mejor“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: