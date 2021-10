Joan Mir “No era capaz de adelantar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir se ha encontrado una vez más con una remontada que se ha visto interrumpida en el Gran Premio de las Américas por el rendimiento de su moto.

“No lo esperaba, estaba más deslizante la pista de lo normal y ha hecho difícil adelantar. Ha sido la carrera más difícil del año“, decía el de Suzuki a pesar de que tenía ritmo.

“Cuando iba solo podía ir rápido, pero detrás de otro no era capaz de adelantarlo y me ponía a hacer el mismo ritmo que ellos. No he disfrutado“, se lamentaba el actual campeón.

Sobre el incidente con Jack Miller, con quien empezó disculpándose porque no le gusta generar contactos en los adelantamientos. Explicó que Jack Miller pilotaba de una forma extraña, cerrando líneas y casi tomando las curvas recto, siendo mucho más lento que él y eso le obligó a hacer un movimiento agresivo.

“Si no podemos hacer este tipo de movimientos la esencia de las carreras desaparece, ¿no?“, reflexionó el mallorquín, que a la postre perdió una posición por una sanción que no comparte.

“Quizá los marshalls de Catar no estaban aquí y estaban de vacaciones“, bromeaba Joan Mir. Quien entendía que Jack Miller estuviese enfadado, de quien dijo que es un buen rival y normalmente limpio en las batallas.

Sobre la cuestión que le planteó MotoRaceNation al respecto de las limitaciones que está planteando su moto y si le preocupa la evolución de cara al 2021, la respuesta no pudo ser más clara.

“A todos nos preocupa en el equipo el rendimiento de la moto porque no nos gusta vernos en las posiciones que no nos merecemos, entonces sí que creo que se está trabajando para mejorar. Creo que los cambios llegarán a final de temporada y creo que a partir de ahí entenderemos el potencial que nuestra moto podrá tener el año que viene“, dijo Joan Mir.

