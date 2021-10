Joan Mir: “Ahora estoy bien. Si mejoro un poco estaré muy bien”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir comenzará el Gran Premio de las Américas desde la octava posición de la parrilla de salida tras una sesión clasificatoria en la que se ha visto obligado a superar la Q1 para poder optar a los primeros puestos de la parrilla. [Puedes ver los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 36 está contento con el ritmo que ha podido alcanzar en la FP4 aunque reconoce que le ha lastrado no poder hacerlo entes en la FP3. “Ha sido un día movidito. No haber encontrado un ’step’ en el FP3 ha hecho todo muy difícil. No podía pilotar bien, como ayer. La mejora ha venido en el FP4. He podido rodar bastante más rápido con el neumático de carrera que en el FP3 haciendo dos ‘time attack’ seguidos”.

Además el hecho de tener que disputar la Q1 le ha hecho no disponer de un neumático blando extra para la Q2, así que con el medio se ha dejado alguna décima que le hubiese permitido escalar algo más en la posición de parrilla: “En el qualy he podido pasar a la Q2 sin muchos problemas y luego en Q2 me ha faltado un neumático al final para poder atacar dos o tres decimitas más que yo creo que se podían encontrar”.

El vigente Campeón del Mundo se siente confiado de cara a la carrera por el ritmo que ha tenido que cree que aún puede mejorar, aunque reconoce que de cara a la segunda parte de la carrera todo son incógnitas en cuanto al rendimiento de los neumáticos: “Tenemos margen de mejora. Ahora estamos bien, pero si puedo mejorar un poco estaremos muy bien. Será una carrera muy larga, de gestionar neumáticos porque aquí caen mucho y nadie ha podido hacer más de ocho vueltas seguidas con un neumático. Será complicado que alguien se escape y luego no vuelva para atrás porque caen mucho las gomas. Es un pilotaje al principio de carrera y luego al final otro totalmente diferente”.

Uno de los puntos más destacados de la clasificación del balear ha sido cuando su moto se ha parado en medio de una aceleración escupiendo fuego y humo por el tubo de escape en lo que ha parecido una evidente rotura de motor. A pesar de la habitual prudencia a la hora de hablar con la prensa, no ha podido ocultar que todo apunta que la causa ha sido un problema con el motor: “Parece que ha sido el motor, porque se ha parado la moto de golpe. Hay que entender bien por qué ha pasado esto, pero parece que ha sido el motor”.

En cuanto al verdadero protagonista del Gran Premio, el estado del asfalto, el de Suzuki se ha mostrado categórico en cuanto a la necesidad de una solución tratada en la ‘safety commission’: “Todo el mundo fue muy crítico con el asfalto. La posición de Dorna estuvo muy acertada. Se dieron cuenta de que no se puede volver a este circuito si no se hace un reasfaltado. Mínimo en el primer, segundo y parte del tercer sector, así que no se sabe si volveremos el año que viene porque si no se mejora esto después de la carrera de Formula1 y con una comprobación de la pista por parte de Dorna que sea positiva, no se volverá aquí. Estoy de acuerdo completamente. Todos estuvimos de acuerdo. Pilotar aquí es muy difícil”.

