Joan Mir “Si volvemos aquí el año que viene y no han reasfaltado no vamos a correr”

Rotunda claridad por parte del campeón del mundo, Joan Mir, para criticar el estado de las instalaciones deportivas donde disputa el Gran Premio de las Américas, y que señaló que su posición se debía a no poder pasar más rápido por encima de los baches.

“La pista está en muy malas condiciones pero hay que correr y hay que encontrar una solución“, empezó diciendo el de Suzuki.

“Es una situación delicada, 20 vueltas con estos baches… Yo no encontraba la manera de ir más rápido entre los baches y sabía que no iba a acabar entre los 10 primeros“, comentó sobre lo que van a sufrir en carrera y de sus sensaciones al salir a pista.

Por ello van a tener que trabajar el sábado en construir una moto más estable, pero el sábado de agua puede condicionar su trabajo. “Nuestra prioridad es encontrar estabilidad, si la conseguimos probaremos partes que usamos en el test“, apuntó Joan Mir.

“La pista así no es para pilotar, el año que viene será peor. No sé si esta pista necesita cambios cada 3 años y eso quiere dinero, no sé si podremos correr aquí“, apuntó sobre las soluciones parciales.

Finalmente, contundente como pocas veces, Joan Mir dijo que “Si volvemos aquí el año que viene y no han reasfaltado, no vamos a correr. De ninguna manera. Y creo que hablo por todos los pilotos cuando digo esto“

