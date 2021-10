Jorge Martín: “Ya estaba en el primer sector, no me ha dado tiempo a cortar más”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín terminó la carrera del Gran Premio de las Américas de MotoGP en quinta posición después de cumplir una penalización de ‘long lap’ que frustró sus posibilidades de subir al podio. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El piloto de San Sebastián de los Reyes ocupaba la tercera posición durante gran parte de la carrera hasta que a menos de cuatro vueltas para el final la moto le ha dado un latigazo que le ha obligado a cortar una ‘chicanne’. Fruto de esta acción ha sido penalizado con una ‘long lap’, lo que le ha llevado a perder dos posiciones: “Ha sido una pena por el susto que he tenido porque seguramente podría haber acabado en el podio, pero esto son cosas que pasan […] Pensaba hacer sexto o séptimo, pero he conseguido sacar fuerzas y he hecho un gran ritmo. La pena es que he estado muy cerca del podio y seguramente podría haberlo conseguido. Lo tenía bastante bajo control, pero he tenido ese susto”.

El 89 no estaba nada de acuerdo por la sanción, ya que se ha saltado la ‘chicanne’ para evitar una caída: “No tiene sentido que si tienes un susto y te tienes que ir recto por el susto, que ya estás perdiendo tiempo, aún te penalicen. El problema es que he cortado pero justo ya estaba en el primer sector, no me ha dado tiempo a cortar más. He perdido ocho décimas de mi mejor tiempo y hay que perder un segundo, o sea que por dos décimas he tenido que hacer la ‘long lap’. Pero es injusto porque no es que haya cortado, es que he tenido el susto y no tenía otra opción y por eso lo veo injusto”.

Además llegaba tocado físicamente a un trazado tan exigente como el de Austin, aunque finalmente ha terminado en mejor estado físico del que esperaba: “He sufrido bastante, pero ya era de esperar. He sufrido menos de lo que me pensaba. Pensaba que en la sexta o séptima vuelta empezaría a sufrir, pero ha sido ya hacia la vuelta 12, que quedaban ocho cuando he dado un bajón. Pero bueno, he conseguido mantener el ritmo hasta a falta de cinco o seis vueltas. Así que bueno, contento. Mejor que las expectativas que teníamos”.

Preguntado por si hubiese permitido a Francesco Bagnaia adelantarle en el caso de que no hubiese recibido la sanción para que el italiano sumase más puntos en la lucha por el título, el madrileño lo tenía claro: “Simplemente no había órdenes de equipo. En el caso de haber llegado juntos y no haber tenido la ‘long lap’ lo habría intentado, habría intentado adelantarle. Seguramente sin el fallo no me habría recuperado tanto y creo que el podio era nuestro, pero de haber llegado a la última vuelta con él con opciones lo habría intentado. Al final es no es mi equipo y no tenía ninguna orden”.

En cuanto a la sanción recibida por Deniz Öncü de dos carreras sin correr por el accidente causado durante la carrera de Moto3, el piloto del Pramac valoraba las circunstancias en las que se había producido: “Es difícil porque siempre en Moto3 buscas el rebufo. Quizás tendría que haber estado más atento con el piloto que tenía al lado que lo ha dejado sin espacio. Bueno, más que nada yo creo que se ve afectado también por la situación en la que estamos, por como está siendo el año en cuanto a los accidentes. Más que nada para dar ejemplo a los pequeños en Moto3, que tienen que ir con más cuidado y no pueden hacer este tipo de maniobras. Lo veo buen ejemplo para el resto”.

