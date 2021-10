Jorge Martín: “No cometeré el mismo error”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín verá apagarse los semáforos del Gran Premio de las Américas desde la cuarta posición de la parrilla de salida tras una buena sesión clasificatoria. [Puedes ver los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 89 ha perdido tiempo y esfuerzos buscando una configuración en la moto que le permitiese sufrir menos con los baches, pero sus esfuerzos han sido en vano. “Hemos sufrido un poco porque hemos buscado distintas configuraciones de puesta a punto de la moto para intentar mitigar el efecto de los baches del circuito y conseguir más estabilidad en la moto. Desafortunadamente no hemos encontrado ninguna solución en este sentido y de hecho la moto estaba trabajando peor, así que finalmente para la clasificación hemos vuelto a la configuración habitual y he sido rápido como siempre” declaraba ante los periodistas.

El piloto de San Sebastián de los Reyes cree que aún puede mejorar más para la carrera, sin embargo daría por bueno incluso perder alguna posición: “En carrera seguro que damos un pasito más. No para subir al podio ni probablemente para acabar entre los cinco mejores, pero yo creo que sexto o séptimo será un buen resultado”.

Esta es una carrera muy complicada para el piloto del Pramac: “Es complicado. Muchos baches. Creo que será una carrera muy física, será larga. Intentaré gestionar lo que pueda al principio para llegar bien al final porque seguramente en las últimas vueltas habrá mucha gente que sufra, yo incluido. Pero bueno, si puedo gestionar igual llego mejor al final, así que será importante llegar”.

Además, ha reconocido no estar al 100% físicamente: “Físicamente me encuentro mejor de lo que me esperaba, pero aún tengo dolores. He hablado con Ángel Chartre y estamos buscando alguna solución para mañana. Me encuentro mejor de lo que me esperaba pero aún no en mi 100%”.

También ha admitido haber aprendido la elección del último Gran Premio: “No es que me condicione, es que al final aprendes. Si no aprendiese de los errores sería un inútil porque siempre cometería los mismos errores. Está claro que hice un error y está claro que mañana no cometeré el mismo error, eso te lo puedo asegurar. Simplemente iré un poco más tranquilo en las primeras vueltas más que nada para dosificar, tanto las gomas como el físico. Estoy en un año en el que tengo que aprender y coger experiencia y si no acabo las carreras no lo hago”.

En cuanto al elevado ritmo cardiaco que se ha visto el madrileño en la televisión, ha aclarado que es algo natural para él. “Soy una acelerado por la vida [risas]. En reposo tengo 36 o 40 pulsaciones, así que no es pase nada, pero tengo un buen motor y soy capaz de llegar a muchas pulsaciones y mantenerlas. Muchas veces entrenando con la bici voy a 180 o 190 y puedo ir hablando, así que es algo natural. Está claro que gustaría ir algo más calmado, pero seguir a Márquez no es fácil y se ve en las pulsaciones”.

En cuanto a la reunión de la ‘safety commission’ en la que se trató el estado del asfalto, Martín confesó que algunos pilotos propusieron incluso no correr este fin de semana: “Hubo dos o tres pilotos que decían de no correr este domingo, pero a fin de cuentas para mí no es una posibilidad. Estamos aquí, somos MotoGP y no podemos cargarnos el fin de semana. Correremos. Se pedirá que se arregle no solo la superficie del asfalto, sino lo que hay debajo, desde la curva dos a la 10 y si no lo arreglan no volveremos”.

