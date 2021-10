Marc Márquez: “Le dije a los mecánicos que no me preguntasen por el brazo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez se llevó la victoria del Gran Premio de las Américas de MotoGP en uno de sus circuitos talismán después de una carrera que dominó desde la primera curva. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El 93 partía desde la tercera posición de la parrilla y apuró la frenada de la primera curva para ponerse líder, posición que no abandonaría hasta ver caer la bandera a cuadros. Tal y como explicó a los periodistas ese era su plan inicial, especialmente para poder ralentizar el ritmo en la primera parte donde más sufría. “La verdad es que ha sido un gran domingo, ya desde el ‘warm up’ tuvimos buenas sensaciones. Básicamente el plan era liderar la carrera desde la primera vuelta y ha sido así. Salida perfecta, sobre todo en la primera curva apurando la frenada muy fuerte. Trataba de controlar la carrera durante las tres o cuatro primeras vueltas para después empujar a tope”.

El piloto de Cervera ya había ganado en todas sus participaciones en el Circuito de las Américas a excepción de 2019, cuando se fue al suelo mientras lideraba destacado: “Ha sido la primera carrera a la que he venido con la intención de luchar por la victoria. Ya lo dije en la rueda de prensa del jueves. Se nos ha dado bien el fin de semana. El viernes fue bueno, el sábado más o menos y el domingo mejor”.

El de HRC explicó que los entrenamientos ya le habían indicado que sería competitivo a pesar del estado del asfalto, así que entraba dentro de lo esperable poder luchar por la victoria: “Soy un piloto que normalmente cuando hago un tiempo en entrenamientos lo puedo replicar también en la carrera. A veces a lo mejor te sales o tienes más dificultades, pero mi ritmo era el que mostré en los entrenamientos […] Me sentía muy bien y he podido pilotar como en los entrenos. Si Fabio me hubiese apretado ya sabía en los puntos en los que podía asumir más riesgos, en las curvas dos, tres, cuatro… Pilotando de esa manera me sentía cómodo. Ayer viendo los vídeos vi que Pecco tenía ahí una muy buena trazada y se la copié. Y eso me ayudó. Dije ¿qué está haciendo? Y estaba cortando las curvas por el piano y aunque los tiempos eran similares me ayudó bastante”.

Austin, al igual que Sachsenring donde también ha ganado este año o Aragón, donde luchó por la victoria, es un circuito de giro anti horario con mayoría de curvas a izquierdas, circunstancia que siempre ha preferido el ocho veces Campeón del Mundo y que con sus actuales dolencias en el brazo derecho cobra aún más importancia: “Los circuitos en sentido anti horario siempre han sido mi punto fuerte, pero ahora con la lesión más. Cuando gira a izquierdas puedo usar el triceps para empujar para girar de la forma adecuada, pero en las curvas de derechas solo empujo con l el brazo izquierdo. Cuando trato de empujar con el semi manillar derecho no puedo hacerlo. Pilotar así es difícil, por eso me caigo muchas veces de delante y no puedo salvarlo con el codo, pero estamos trabajando en este sentido”.

A pesar del gran resultado del español en Austin, admitió que la carrera no estuvo exenta de incidencias ni dificultades, y que en algún momento estuvo cerca de irse al suelo: “Sí que he cometido errores. A tres vueltas para el final he perdido el tren delantero y casi me caigo, pero estaba muy concentrado. He estado empujando a tope durante tres o cuatro vueltas pero al ver que aumentaba la distancia he podido gestionarlo”.

La condición física sigue siendo la mayor limitación del catalán, por lo que se ha visto obligado a adaptar su estilo de conducción para poder evolucionar a los largo de la temporada: “Físicamente no sé exactamente donde estoy. Pero en algunos movimientos estoy lejos de la condición física plena, comparado con el brazo izquierdo. Pero es cierto que ahora paso a paso soy capaz de mantener mejor la condicinicos que no me preguntasen por el brazo. oy capaz de pilotar la moto. Aqumo el resto, entro pero no me siento del todo bien. Aoón en el punto de frenada. Del punto de frenada al punto de entrada de la curva sigo sin sentirme cómodo y no puedo deslizar la moto y girar que era uno de mis puntos fuertes. Ahora entro como el resto, entro pero no me siento del todo bien. Aún estoy lejos y tengo limitaciones, pero soy capaz de pilotar la moto. Aquí le dije a los mecánicos que no me preguntasen por el brazo”.

Precisamente la resistencia física hacia el final de la carrera era la mayor incógnita para el de Honda, por lo que el margen respecto al segundo fue crucial para encarar la última parte de la carrera con cierta capacidad de maniobra: “En las últimas vueltas no sabía como estaría de condición física. Creo que todo el mundo ha tenido bastantes dificultades en esta carrera, así que la distancia que creé con Fabio era suficiente para gestionarla”.

Precisamente la parte final de la temporada le dará la medida de su evolución al piloto de Cervera, lo que le otorgará un diagnóstico certero al terminar la temporada: “Quedan tres carreras y en Misano será difícil porque todo el mundo va a pilotar muy rápido. Hemos hecho una carrera, hemos hecho test y todo el mundo irá muy rápido. Pero las dos últimas carreras serán muy interesante para mí para saber como estoy, sobre todo en Portimao”.

Además el de Honda reconoció que desde Aragón agrandaron su mono en la parte del hombro derecho para poder tener mayor movilidad y reducir las molestias: “Estas modificaciones las tenemos desde Aragón. Porque en Aragón estábamos sufriendo mucho y tenía mucho dolor en el hombro. Cuando tienes dolor todo te molesta así que aumentamos la zona de la hombrera y hemos mantenido esta modificación. Pero lo correcto será que en el futuro sea igual que el otro hombro”.

