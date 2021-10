Marc Márquez “Hay que adaptarse y entender cuándo viene esa diferencia en el suelo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Volvió a dominar en ‘su’ circuito Marc Márquez. Lideró las dos sesiones en el primer día del Gran Premio de las Américas, en donde también evaluó el estado del firme de la pista.

Difícil posición la del piloto de Honda, porque trataba de encontrar un difícil equilibrio en su discurso: defender el gran premio en una pista que le gusta, y hacer patente que el asfalto necesita recuperar un nivel mínimo para pilotar una MotoGP allí.

La defensa

“Ahora el nivel de las pistas en MotoGP es muy alto, pero recuerdo Laguna Seca y tenía muchos baches, Indianápolis también fue reasfaltado y tuvo baches como aquí. Está al límite”

La crítica

“No son baches del asfalto, son baches del suelo porque el suelo se mueve. Hay que adaptarse y entender cuándo viene esa diferencia en el suelo.

No es fácil pilotar con estos baches, peligroso es más peligroso cuando hay muros cerca. La moto es más inestable y todos queremos asfaltos planos porque podemos ir más al límite“.

En lo deportivo

“No me he sentido bien en la moto y si me guío a nivel de sensaciones no me he sentido bien pero el tiempo ha llegado. Hemos de buscar soluciones a problemas que tenemos y ver si podemos mantener el nivel, ya que los demás mejorarán.

De momento disfruto más que en otros circuitos“.

