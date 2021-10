Pol Espargaró “Me he equivocado y he perdido mi segundo time attack”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró no hizo una sesión de clasificación como se esperaba, o por lo menos como él esperaba, y terminó consiguiendo la 12ª posición de la parrilla de salida del Gran Premio de las Américas.

Sabía que tenía velocidad para más, pero un error que asume en primera persona le impidió hacer un último ataque al cronómetro.

“Ha sido un mal día para mí, he cometido errores y estoy enfadado conmigo mismo por no haber logrado un buen resultado“, ese error comentó que fue quedarse detrás de Marc Márquez y Jack Miller sin ser consciente de que era la última vuelta y que no tendría tiempo para más.

“Me he equivocado y he perdido mi segundo time attack“, nos dijo el piloto de Honda para añadir que tendrá que intentar que la carrera sea la mejor sesión del fin de semana.

Algo que se le antoja complicado por los problemas de puesta a punto que está teniendo en su moto, que ahora mismo tiene problemas que hacen que ” la trasera empuja demasiado a la goma delantera y en casi todas las curvas se me cierra la dirección“.

