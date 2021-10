Pol Espargaró “Si lo veis en directo es deprimente”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Buen rendimiento el que tuvo Pol Espargaró en la primera jornada del Gran Premio de las Américas, tanto en seco como en agua. Consiguió terminar ambas sesiones entre los mejores para terminar cuarto al final del día.

A pesar de la obvia mejoría del piloto de Honda en cuanto a sus prestaciones, todo su discurso se basó en la mala situación de la pista. Hizo especial mención a que ya habían advertido de que las soluciones parciales no eran suficientes.

“Me enfada mucho que tuvimos una Comisión de Seguridad porque el subsuelo se mueve mucho que genera movimientos que el asfalto se rompa y haya grietas por todas partes. Nos dijeron que asfaltarían las partes malas pero dijimos que la parte no reasfaltadas iba a empeorar“.

Siguió diciendo que no cree que se pueda llevar a cabo una carrera de MotoGP en estas condiciones.

“Este circuito no está a nivel, si lo veis en directo es deprimente. No son baches, son saltos. Estas motos no tienen suspensión para absorber estos baches porque no son motos de calle. Será difícil llegar a la línea de meta“, señaló el piloto de Honda.

Para él, la ambición tiene un límite. “En condiciones extremas las oportunidades son más grande. Pero son tan extremas que no sé hasta dónde empezar a pensar en performance o en seguirdad“.

