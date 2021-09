Augusto Fernández sobre el Marc VDS “Nos debemos una victoria”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Augusto Fernández habló de su salida del Marc VDS en el previo del Gran Premio de Aragón, tras haberse hecho público el anuncio de su paso al KTM Ajo la temporada 2022.

Sobre su paso al equipo del manager finés dijo sentirse muy contento, ya que eso le permitiría pelear por el título de Campeón desde el inicio de temporada, algo que quiere hacer desde su temporada de 2019 a bordo de las motos del Pons Racing.

Asumió en primera persona la responsabilidad de no haber conseguido los resultados, y lamentó haber encontrado el nivel esperado de forma tardía. “No he luchado yo por el título por fallos que he cometido. Si hubiese sacado antes el potencial que estoy haciendo lo podríamos haber hecho”, dijo al ser preguntado si pensaba que en el Marc VDS no podía optar al título.

Para este final de temporada, y como despedida, el Augusto quiere dejar buen sabor de boca tanto a su equipo técnico como a la estructura que apostó por él para intentar ganar el campeonato, y se plantea como mínimo una victoria antes de pasar bajo la bandera ajedrezada por última vez con los colores del equipo belga.

“Me gustaría irme de aquí ganando al menos una carrera, nos lo debemos. Me ficharon para ganar y no lo hemos conseguido, me gustaría despedirme con un final de año estando ahí todos Grandes Premios“, respondió el mallorquín a MotoRaceNation.

Además de una victoria parcial tiene otro objetivo para la general, que es la de hacerse con la mejor posición posible en la tabla. “El objetivo real es la cuarta plaza, para más arriba han de pasar muchas cosas y es difícil. Después del desastre de inicio de año la cuarta plaza es un objetivo real y que depende de nosotros”, dijo a ese respecto.

El objetivo es terminar bien con Marc VDS y estar delante las carreras que quedan.

.

El objetivo real es la cuarta plaza, para más arriba han de pasar muchas cosas y es difícil. Después del desastre de inicio de año la cuarta plaza es un objetivo real y que depende de nosotros.

.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: