Alex Rins deja su remontada a medias por su neumático delantero

Alex Rins terminó su intervención en el Gran Premio de Aragón en la 12ª posición, tras haber llegado a ponerse en la lucha por el top10.

Se lamentaba el piloto de Barcelona que llegado un punto de carrera su neumático delantero ha empezado a ser errático.

“Cuando he pasado Pol Espargaró tenía a Takaaki Nakagami a 0,5 pero de pronto la delantera era difícil de manejar y no podía parar la moto y en las curvas se me iba“, decía Rins.

MotoRaceNation preguntó si estos problemas eran derivado de los comentados ayer, pero el de Suzuki negó relación alguna con ellos ya que en este caso se trataba del neumático.

“Esto del tren delantero es algo nuevo, pasa cuando vas detrás de un piloto pero esta vez ha sido cuando iba solo“, dijo sobre el tema para cerrar su intervención.

