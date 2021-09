Fabio Quartararo “Estas carreras en que no te rindes ayudan mucho para el campeonato”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha cruzado la meta en la 8ª posición en la carrera disputada en Motorland con motivo del Gran Premio de Aragón.

A pesar de su perfil bajo durante el fin de semana el piloto de Yamaha pensaba en subirse al podio. “Esperaba luchar por el podio porque con 26 vueltas en la goma hacía buenos tiempos en los libres y me sentía bien“, confesaba.

Pero algo salió mal. Según sus palabras “algo ha ido mal” con respecto a su neumático trasero. “Desde el inicio de carrera he sentido que mi neumático trasero no estaba funcionando de una manera normal, y he ido hacia atrás“, contó sobre su pérdida de posiciones.

“No quiero decir que fuera la goma, pero esta sensación no la he tenido en todo el fin de semana, y no podía parar la moto y no podía acelerar y sin eso no podemos adelantar“, añadía el galo para terminar diciendo que aún han de estudiar los datos en profundidad.

Para acabar su comparecencia con un tono positivo, recordó que ha estado ampliando su ventaja como líder del campeonato desde Sachsenring y que perder algo es normal. Según dijo, “estas carreras en que no te rindes ayudan mucho para el campeonato“.

