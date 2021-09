Joan Mir: “Lo he dado todo y no me ha bastado para ganar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir ha vuelto a subir al podio en el Gran Premio de Aragón de MotoGP sumando así su quinto cajón de la temporada en una carrera en la que se ha tenido que conformar con la tercera plaza porque en ningún momento ha podido luchar con los dos primeros para mejorar su posición. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El vigente Campeón del Mundo ha arrancado desde la séptima posición de la parrilla pero ya en el primer paso por meta había escalado hasta la quinta plaza, sin ambargo no ha sido hasta la vuelta 11 que ha podido adelantar a Jack Miller para hacer lo propio con Aleix Espargaró a la siguiente y conseguir así subir al podio. “En el equipo han hecho una moto capaz de llegar al podio y ha sido una pena no poder adelantar a Aleix y Jack antes porque podríamos haber tenido alguna opción de estar con ellos […] “Ha sido una carrera de supervivencia. No me he rendido hasta que he pasado la bandera a cuadros, lo he dado todo y no me ha bastado para ganar y estoy un poco decepcionado“, se lamentaba el balear.

En esta carrera el 36 no ha usado el dispositivo de regulación de altura del tren trasero que recientemente han incorporado en Suzuki y así es como ha explicado dicha decisión: “He probado el dispositivo y hemos visto que o perdía más de lo que ganaba o me quedaba igual, entonces hemos decidido salir con la base que ya tenía. El secreto de este dispositivo es que cuando no lo usas no notes que lo llevas. Que parezca que no lo llevas en la moto y entonces cuando lo usas para la aceleración ganas muchísimo. No solo en aceleración, sino también en velocidad punta“.

De hecho el no utilizar el citado dispositivo le ha llevado a sufrir tanto en aceleración como en velocidad punta: “Ha sido una carrera dura, muy larga. Físicamente ha sido agotadora. Lo he dado todo pero analizándolo desde fuera hay que seguir mejorando un poco todo. Perdíamos bastante en aceleración […] El año pasado mi moto estaba por la mitad en la tabla de velocidades punta. En la mitad o un poco más atrás, pero siempre por la mitad. Pero este fin de semana era el último o el penúltimo y es muy difícil luchar para ganar la carrera o hacer un podio con Ducatis y demás cuando te están sacando 15 o 20 kilómetros por hora”.

Preguntado por MotoRaceNation cuánto podría haber mejorado su carrera en caso de disponer de un dispositivo de regulación de altura lo suficientemente evolucionado como para haberlo utilizado en Aragón, el balear ha reconocido que su funcionalidad está fuera de dudas y que saben cuánto pueden mejorar utilizándolo: “Yo he dado el 100%. Si este dispositivo no funcionara o funcionara un poquito o generase dudas no lo usaría toda la parrilla. El tema es que esto ha sido una cosa que funciona y que Ducati fue la primera que lo sacó y ya nos lleva unos cuatos años de ventaja. No te sé decir cuanto te da el dispositivo de tiempo. Bueno, sí que te lo sé decir pero no te voy a decir cuanto te da el dispositivo por vuelta“.

Repreguntado por MotoRaceNation sobre si le hubiese supuesto una ventaja su utilización, el de Suzuki ha admitido que sí de forma contundente: “¿Qué te voy a decir? Con el dispositivo [evolucionado] la carrera me hubiera ido mejor, estoy convencido. Hubiera estado más cerca, eso es seguro“.

En cuanto a la reducción de distancia con Quartararo en la general, el 36 cree que todavía es insuficiente como para que el piloto francés sienta la presión de sus perseguidores: “Todavía hay mucha distancia como para que Fabio se ponga nervisoso, eso es lo que hay que intentar acortar. Ahora mismo Fabio se está encontrando con un Mundial muy cómodo para él. Porque es muy rápido y porque con estos puntos tienes un colchón y no te pones tan nervisoso como si tienes al segundo a 20 a 10 o a 5 puntos“.

